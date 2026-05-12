Protestas ante los ayuntamientos de Mieres y Langreo por las denuncias de presunto maltrato en los albergues caninos
Los manifestantes reclamaron mejoras inmediatas y una investigación sobre las supuestas irregularidades detectadas por trabajadores en la atención a perros y gatos
Decenas de personas se concentraron este fin de semana frente a los ayuntamientos de Langreo y Mieres para reclamar una investigación sobre la gestión de los albergues municipales de animales tras las denuncias por presuntos casos de maltrato y abandono difundidas en las últimas semanas por trabajadores de ambos centros. Las protestas, convocadas por el colectivo “Liberación Animal”, se celebraron el sábado en Langreo y el domingo en Mieres, reuniendo a numerosos manifestantes bajo el lema “Por ellos, por los que no tienen voz”.
Los asistentes portaron pancartas y corearon consignas en defensa del bienestar animal, exigiendo “transparencia” y “responsabilidades” ante unas acusaciones que han generado preocupación. Entre los participantes había voluntarios, trabajadores vinculados a los albergues y vecinos sensibilizados con la situación denunciada.
La convocatoria se produjo después de que una empleada presentara una denuncia respaldada por otros trabajadores en la que se alertaba de supuestas deficiencias graves en la atención a los animales. Según ese testimonio, algunos perros y gatos no estarían recibiendo tratamientos veterinarios adecuados y existirían problemas de higiene y desatención que habrían derivado incluso en fallecimientos.
Réplica a las quejas
Las denuncias ya han sido trasladadas al Seprona, al Colegio Oficial de Veterinarios de Asturias y a la Inspección de Trabajo. Mientras tanto, tanto la empresa encargada de la gestión como los ayuntamientos de Mieres y Langreo han rechazado tajantemente las acusaciones y defienden que las instalaciones cumplen la normativa vigente y están sometidas a controles periódicos.
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