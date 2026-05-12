Roberto García, alcalde de Langreo: "Con el desmantelamiento de la térmica se perdió un millón al año, las grandes empresas no se están portando bien con el concejo"

Roberto Marcos García es alcalde de Langreo (IU) desde 2023. Fue sacerdote durante dos décadas, hasta que colgó los hábitos en 2013. Está casado, tiene dos hijos. Gobierna en minoría, sacando adelante los últimos presupuestos con el apoyo del PSOE.

-Haga balance de estos tres años.

-No estamos precisamente en un momento de grandes satisfacciones. He estado visitando los colegios del concejo, estoy visitando las alcaldías de barrio y veo que los avances son pocos y pequeños; se tendría que haber notado mucho más. Es cierto que nos ha tocado poner en marcha muchas obras, muchas restauraciones; hemos estado estos tres primeros años sobre todo arreglando edificios municipales y reparando cosas nuestras, pero el concejo de Langreo es grande y tiene una gran carencia, la reparación de las infraestructuras. Hemos mejorado carreteras por la zona rural, hemos mejorado algún que otro saneamiento, hemos mejorado cosas, pero queda mucho por delante.

-¿No les ha dado tiempo a hacer lo que querían?

-Utilizando terminología de comercio, podríamos decir que como Ayuntamiento tenemos unos clientes a los que tenemos que satisfacer y entiendo que muchos ciudadanos no estén satisfechos, porque no han sido cumplidas todas sus expectativas. Es perfectamente comprensible, porque cuando no es por "h" es por "b", parece que todo se retrasa. Hasta las actuaciones que son de rápida ejecución se retrasan, se anquilosan, se quedan paradas, se traspapelan... Hay servicios municipales de los que estamos muy satisfechos porque trabajan y desarrollan la labor perfectamente, además de una manera silenciosa y funcionan perfectamente, pero hay otros servicios que están sumamente saturados de trabajo, con un montón de expedientes sin cerrar y cuestiones pendientes.

-Los vecinos piden también cosas sencillas como limpieza o seguridad ciudadana.

- A veces confundimos la seguridad ciudadana con la tranquilidad; la confundimos porque el tener unos vecinos díscolos que den voces o pongan la música alta no es falta de seguridad ciudadana, eso es falta de convivencia. En cuanto a la limpieza, Langreo está más limpio que antes, pero sí hay zonas que ves más limpias o tras que no. Al final todo se resume en tener dinero. Para limpiar los contenedores de basura tenemos un camión que se estropea y comprar otro supone una gran inversión.

Llega un momento en el que el Ayuntamiento no da para todo, no hay una máquina de hacer dinero Roberto García — Alcalde de Langreo

-¿Tiene la sensación de que la reconversión de Langreo con el cierre de la minería y de grandes industrias como Duro o Iberdrola, no es tan rápido como se esperaba?

-Langreo es un concejo diseñado y preparado para una población superior a 50.000 habitantes. A día de hoy se encuentra cerca de los 39.000, pero seguimos teniendo unas infraestructuras para más de 50.000 habitantes y tenemos que mantenerlo con los ingresos de 39.000. Además, el Principado y el Estado van poniendo tareas y encomiendas a los ayuntamientos, haciendo que nuestras arcas no lleguen para cubrir todos los servicios. Para tramitar la regularización extraordinaria de inmigrantes hemos tenido que contratar a una persona y eso es algo con lo que no contábamos. Llega un punto en que el dinero del Ayuntamiento no da para todo. Cada vez que firmas un convenio con el Principado hay que poner pasta encima y los Ayuntamientos no tenemos una máquina de hacer dinero.

-Han perdido el músculo financiero que les daban empresas como Iberdrola, Duro Felguera o Hunosa.

- Con el desmantelamiento de Iberdrola hemos perdido un millón de euros al año. Iberdrola desmonta la térmica de Lada, se va, perdemos los puestos de trabajo, perdemos el pago de los impuestos municipales que tenía, pero nos deja una subestación eléctrica que estaba condicionada a la central. Nos la deja ahí tirada. Por otro lado, con nocturnidad y alevosía, venden una escombrera para que Hunosa venga y tire cenizas allí.

-En esos terrenos, los de Iberdrola, se construirá la gran lavandería sanitaria de Asturias.

-El proyecto va avanzando, pero es que he visto caracoles más rápidos. Es que al paso que vamos no sé si en la próxima legislatura podrán inaugurarla, antes del 2031.

-Duro Felguera vuelve a Langreo...

-Pero no se está portando correctamente con el concejo. Es una empresa y ellos están para ganar dinero, no sé si de subvenciones o de qué, pero están para ganar dinero. Llevan el nombre de La Felguera pero poco se les nota, cuando pedimos colaboración no la encontramos. Ocurrió con los terrenos de Felguera Melt, que queríamos negociar su compra pero prefieren tener un terreno baldío antes que sacarle rendimiento, de que beneficie a la comunidad.

-Piden 16 millones por el Tallerón de Barros.

-Eso es una vergüenza. El precio de ese taller de Barros en quince días subió como siete u ocho millones de euros. Hay empresarios de la zona a quien se lo vendían por cinco millones, cuando nosotros preguntamos ya eran 11 millones y ahora son 16. No sé qué pretenden, pero este tipo de actitudes lastra mucho al concejo de Langreo. Tenemos el proyecto de Langreo Río, que se pretendía hacer en terrenos de Felguera Melt. Ellos son los propietarios, ellos deciden si lo venden o no lo venden, pero a saber si al final va a ser el juez el que va a decidir lo que se va a hacer con eso.

-¿Cree que esas empresas a las que Langreo dio tanto han fallado al municipio?

-Estoy convencido de ello. Han defraudado total y absolutamente al concejo. Esperaba que Duro Felguera supiera dar un paso al frente y ser generosa con el territorio que la vio nacer y que es seña de su identidad. Máxime cuando es una empresa que se está beneficiando de una serie de préstamos y ayudas públicas. Esperaba que supiera estar a la altura de las circunstancias. Esperaba también que Iberdrola, a la hora de decidir marcharse, tuviera una consideración con el concejo y lo dejara todo en orden, pero al contrario, lo ha empeorado. Y de Hunosa, ¿pues qué quiere que le diga? Estamos intentando a ver si podemos darle vida al polígono de Modesta. La concejalía de Urbanismo lo ha puesto todo el orden, porque estaba parado, y a partir de ahora se puede empezar a vender parcelas, pero de momento parece que no hay mucho interés.

De momento, la programación del ferial vamos a intentar ir sacándola adelante nosotros Roberto García — Alcalde de Langreo

-Al menos se ha terminado la obra del ferial, Talleres del Conde.

-Es el proyecto de un arquitecto que ha terminado otro arquitecto para acabarlo cuanto antes, sin tener bien claro qué era lo que se iba a hacer. El problema con el que nos encontramos ahora es cómo dotarlo de contenido. Todo el mundo nos dice lo mismo: "Tiene muchísimas posibilidades". Sí, claro, a todo el mundo le encanta, pero no tenemos ni una oferta encima de la mesa a día de hoy para gestionarlo. Que a lo mejor llegan mañana o dentro de unos días un montón de ellas. De momento vamos a intentar ponerlo en marcha nosotros, con medios propios, a partir del mes de junio o julio. A ver cómo somos capaces de ir haciéndolo. Lo que está claro es que bien enfocado, bien trabajado, con un proyecto en serio, puede ser un proyecto dinamizador de las Cuencas. Es un proyecto que todos queremos ver en marcha y que deseamos ver dotado de contenido y funcionando, pero que está costando lo suyo hacerlo arrancar.

-Tiene a un grupo de vecinos del barrio de El Puente encerrados en el Ayuntamiento.

-El proceso está ahora mismo en suspenso. Hemos decidido parar porque no se puede dialogar en un ambiente de crispación y enfrentamiento. Quiero ser tajante: no se ha abierto ningún expediente de expropiación forzosa y a nadie se le va a sacar de su casa por la fuerza. Lo que hay es una propuesta del Principado para construir 110 viviendas de alquiler asequible, pero eso está sujeto a negociación.

"Sobre el barrio de El Puente, a nadie se lo va a sacar de casa por la fuerza" Roberto García — Alcalde de Langreo

-¿Cuál es el siguiente paso para solucionar este conflicto?

-Mi propuesta es crear mesas de trabajo. Tienen que sentarse los técnicos del Ayuntamiento, los del Principado, las asociaciones de vecinos y, por supuesto, los posibles afectados directos. Tenemos que decidir entre todos qué zonas necesitan una reforma, qué se puede rehabilitar y qué es necesario demoler para mejorar el urbanismo de Sama y La Felguera. No queremos imponer nada, queremos consenso. Yo entiendo que alguien que lleva toda la vida viviendo en un sitio no se quiera marchar. Pero también hay que entender que estamos hablando de una zona que necesita una intervención urgente. Lo que no podemos es dejarlo como está otros 40 años. Por eso digo que hay que hablar, hay que sentarse y hay que buscar soluciones que sean buenas para todos. Lo que no voy a permitir es que se utilice este tema para meter miedo a la gente o para hacer política de fango. Porque se han dicho cosas que son mentira, como que íbamos a mandar a la policía a echar a la gente mañana. Eso es mentira.

-¿A qué se refiere con "política de fango"?

- A que se está pasando una línea roja. Estamos viendo una oposición, especialmente alentada por sectores de la ultraderecha, que no debate sobre política, sino que va directamente al ataque personal y a la denuncia judicial por cualquier cosa. Nos han llevado a la Fiscalía por la organización de la cabalgata o por el festival de la cerveza. Es una estrategia para bloquear el ayuntamiento y desgastarnos personalmente, pero las denuncias no están teniendo recorrido porque la gestión es transparente.

El alcalde de Langreo. / D. O.

-También ha habido crisis en su gobierno, en tres años se han ido cuatro concejales de IU.

-Es cierto, pero no hay que verlo como una catástrofe. La política municipal es muy dura, quema mucho a nivel personal y familiar. Algunos compañeros han decidido dar un paso al lado por salud o por agotamiento, y eso es respetable. El gobierno sigue funcionando, las áreas están cubiertas y el proyecto para Langreo no se detiene por estos relevos.

-¿Cómo afronta el año que queda de mandato?

-Me gustaría terminar de "coser los ojales y los botones". Terminar de darle forma a determinados proyectos que quedaron colgando: dar una vueltina a todos los polideportivos que están con los tejados hechos un asco, dar una vuelta a todos los colegios (tejados, pinturas, calefacciones)... me gustaría sobre todo eso. Y la zona rural: el asfaltado, la limpieza de cunetas... Esas son las cuestiones en las que queremos meternos fundamentalmente. Es donde queremos trabajar.

-Cerremos con un mensaje a los vecinos, ¿qué les pide?

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-Que confíen en que este Alcalde y este equipo de gobierno solo buscan el progreso del concejo. Pido que no se dejen llevar por bulos o informaciones falsas que solo buscan asustar a la gente, como ha pasado en El Puente. Estamos abiertos al diálogo, pero siempre desde el respeto y con datos reales sobre la mesa.