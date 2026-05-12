La Selmana Cultural Dolores Ibárruri proyectará el documental "Pasionaria" en La Felguera

La vigésima edición de la Selmana Cultural Dolores Ibárruri dará comienzo el jueves, día 14, a las 19.00 horas con un recital poético en la Casa de cultura Alberto Vega de La Felguera. “Poesías para Dolores” es el título del acto, en el que participarán la periodista y escritora Carmen Barrios y May Andrés, a la guitarra. Es la primera de las actividades de la Selmana Cultural Dolores Ibárruri, que organizan el Partido Comunista de Langreo e Izquierda Unida.

Al día siguiente, el Centro de Formación Profesional Integrada (CIFP) de Imagen y Sonido de La Felguera acogerá la proyección de la película documental “Pasionaria”. Asistirá Amparo Climent, directora de la obra y autora del guion.

"Biznaga de plata"

La presentación está programada para las 19.00 horas. El filme fue distinguido en la última edición del Festival de Málaga con la “Biznaga de plata” al mejor documental dentro de la sección “Afirmando los derechos de las mujeres. Mujeres en escena”.

El sábado, día 16, se celebrará el acto político y la ofrenda floral ante el monolito dedicado a Dolores Ibárruri ubicado en las cercanías de la estación de autobuses de La Felguera. Intervendrán el alcalde de Langreo, Roberto García; la portavoz del grupo Sumar en el Congreso de los Diputados, Verónica Barbero, y el secretario general del Partido Comunista de España y diputado de IU-Sumar, Enrique Santiago.