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Teatro y danza en el XI Festival de la Diversidad de la Asociación Rey Aurelio

La gala solidaria tendrá lugar este viernes 15, desde las 19.00 horas, con entradas a 5 euros

Integrantes de la Asociación Rey Aurelio recogiendo un premio en El Entrego.

Integrantes de la Asociación Rey Aurelio recogiendo un premio en El Entrego. / LNE

D. Orihuela

El Entrego

La Asociación Rey Aurelio lleva más de treinta años dando apoyo a las personas con discapacidad intelectual del valle del Nalón, también a sus familias. Este viernes 15 de mayo celebrará su XI Festival de la Diversidad, "Abriendo mentes", una gala solidaria en la que recauda fondos para sus actividades. Las actuaciones -habrá teatro y baile- se celebrarán en el teatro municipal "Nuberu", en El Entrego, desde las 19.00 horas, con las entradas a 5 euros.

En el festival participarán el grupo de Zumba Rey Aurelio, el grupo de Teatro Rey Aurelio y también el grupo teatral Les Emporfiaes de Sobrescobio. Habrá además posibilidad de colaborar con entradas de fila cero. Las entradas están ya a la venta en la propia sede de la asociación, en El Entrego, y el mismo día en la taquilla del teatro.

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