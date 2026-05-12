Teatro y danza en el XI Festival de la Diversidad de la Asociación Rey Aurelio
La gala solidaria tendrá lugar este viernes 15, desde las 19.00 horas, con entradas a 5 euros
D. Orihuela
La Asociación Rey Aurelio lleva más de treinta años dando apoyo a las personas con discapacidad intelectual del valle del Nalón, también a sus familias. Este viernes 15 de mayo celebrará su XI Festival de la Diversidad, "Abriendo mentes", una gala solidaria en la que recauda fondos para sus actividades. Las actuaciones -habrá teatro y baile- se celebrarán en el teatro municipal "Nuberu", en El Entrego, desde las 19.00 horas, con las entradas a 5 euros.
En el festival participarán el grupo de Zumba Rey Aurelio, el grupo de Teatro Rey Aurelio y también el grupo teatral Les Emporfiaes de Sobrescobio. Habrá además posibilidad de colaborar con entradas de fila cero. Las entradas están ya a la venta en la propia sede de la asociación, en El Entrego, y el mismo día en la taquilla del teatro.
- De un viaje frustrado a una brutal agresión sexual: detenido el presunto atacante de una joven en Lena, que fue golpeada salvajemente y arrojada por un barranco
- Conmoción en Sueros (Mieres) tras la detención de un vecino por agresión sexual e intento de homicidio: 'Nunca piensas que a tu lado pueda vivir un salvaje así; ojalá se pudra en cárcel
- Golpe al tráfico de drogas en Mieres: una redada policial en un pub nocturno 'escoba' se salda con un detenido y 29 papelinas incautadas
- Una grúa de 24 toneladas, una polea y mucha pericia: el (milimétrico) rescate del camión de la Vuelta Ciclista que quedó suspendido en el aire al borde de un precipicio en el Angliru
- Jumanji' está en el centro de Mieres: la 'selva' de La Mayacina obliga al Ayuntamiento de Mieres a exigir una limpieza urgente
- Salvar al camión de la Vuelta: una grúa libera (tras hora y media de trabajos) el transporte pesado que quedó suspendido en el aire en una curva al bajar el Angliru tras la etapa
- ERE en Capgemini: la empresa propone reducir los despidos a 717 y la plantilla amenaza con movilizaciones si no ve 'voluntad real de acercar posturas
- Huérfanos culinarios: cierra el restaurante La Encruceyada en Caso, uno de los templos gastronómicos del alto Nalón