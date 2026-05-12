El tejido social de Langreo apuesta por convertir los Talleres del Conde en un gran espacio cultural

Las asociaciones y colectivos de Langreo quieren que los Talleres del Conde se conviertan principalmente en un gran espacio cultural y social para el concejo. Así lo reflejan las encuestas realizadas durante las jornadas de puertas abiertas del recinto celebradas el pasado mes de abril, en las que el 77,5 por ciento de los participantes apostó por un modelo polivalente y multidisciplinar para las antiguas instalaciones industriales.

Zona exterior de Talleres del Conde, en Langreo / Fernando Rodríguez

Música y cultura

La programación cultural y musical aparece como la principal prioridad para los futuros usos del complejo. En el caso de la nave cerrada, la mitad de los encuestados sitúa las actividades culturales como preferentes, mientras que un 36 por ciento reclama especialmente programación musical. Además, también se plantean otros usos complementarios como exposiciones, congresos, ferias, encuentros vecinales o espacios para ensayos y actividades artísticas.

Actividades de gran formato

La zona exterior techada concentra, por su parte, las propuestas vinculadas a eventos de gran formato. El 71 por ciento de las entidades que rellenaron la encuesta considera que este espacio debería destinarse principalmente a actividades musicales, aunque también se recogen iniciativas relacionadas con el teatro, el cine de verano, las ferias temáticas y los eventos gastronómicos y festivos.

Otro de los aspectos más destacados de la consulta es la elevada implicación del tejido asociativo. El 77,5 por ciento de las entidades participantes asegura estar dispuesto a organizar actividades en el recinto e, incluso, plantea nuevas iniciativas que hasta ahora no podían desarrollarse en Langreo por falta de espacios adecuados.

Mejoras en el equipamiento

Las asociaciones también trasladaron distintas necesidades para garantizar la funcionalidad del complejo. Entre las principales demandas figuran la incorporación de mobiliario adaptado para eventos —una petición respaldada por el 64 por ciento de los encuestados—, así como mejoras en insonorización, iluminación, sonido, escenarios y equipamientos auxiliares.

Desde el equipo de gobierno destacan que el objetivo era convertir el proyecto “en un proceso participativo desde el primer momento”, tanto para definir los futuros usos del recinto como para detectar las mejoras necesarias antes de su puesta en funcionamiento.

Las aportaciones recogidas servirán ahora para concretar el modelo definitivo de uso de los Talleres del Conde, uno de los proyectos incluidos en la estrategia de recuperación del patrimonio industrial de Langreo. La actuación ha sido cofinanciada por el Principado de Asturias y el Instituto para la Transición Justa dentro del programa de reactivación de las comarcas mineras.

Instalaciones y equipo de trabajo

El recinto cuenta con edificio de oficinas, tres enormes naves cubiertas de entre 700 y 850 metros cuadrados y un gran espacio exterior bajo la cubierta de acero roblonado, técnica anterior a la soldadura, con capacidad para acoger eventos para casi 10.000 personas.

El Ayuntamiento creó un grupo de trabajo liderado por la concejala de Hacienda, Marina Casero, en el que se involucraron varios departamentos. Lo primero que se hizo fue organizar unas jornadas de puertas abiertas y rondas de visitas en las que participaron más de 150 personas. Asociaciones de todo tipo, gestores y programadores culturales, artistas o empresas especializadas en la producción de espectáculos conocieron las instalaciones y ofrecieron, a través de sus comentarios y las encuestas, su opinión sobre el recinto, y los usos principales que podría acoger.