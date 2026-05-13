Arte sin lavabo en el Pozu Santa Bárbara: el PSOE carga contra la gestión del centro cultural de Turón por haber funcionado años sin aseos operativos

El reinventado Pozu Santa Bárbara inaugura mañana, jueves, una nueva exposición artística, en este caso conformada por imágenes de las Cuencas captadas por la cámara del gijonés Dionisio González, uno de los grandes fotógrafos españoles contemporáneos, con obras presentes en importantes colecciones y museos internacionales como el Reina Sofía, el Museum of Contemporary Photography de Chicago o el Centro Nacional de Arte Contemporáneo de París. La octava experiencia artística que acoge la vieja mina turonesa llega acompañada de una dura crítica política sobre la gestión del espacio cultural.

El grupo municipal socialista de Mieres ha denunciado la “vergonzosa gestión” del centro de intervenciones artísticas por parte del gobierno local de IU. Los reproches no tienen relación con el contenido de la nueva muestra, sino con la falta, durante años, de una infraestructura “digna” para atender al público.

Los socialistas califican de “inverosímil y vergonzoso” que un espacio inaugurado en 2021 “a bombo y platillo” como referente internacional del arte contemporáneo haya estado funcionando sin unos aseos operativos, con un solo sanitario portatil como servicio. Según recuerda el PSOE, el propio Ayuntamiento ha destacado en reiteradas ocasiones que el centro ha superado ya las 25.000 visitas a través de las siete exposiciones organizadas hasta ahora.

La crítica

“Se prioriza la foto frente a la dignidad del visitante”, critica el grupo municipal socialista, que acusa al equipo de gobierno de haber abierto el recinto sin anticipar, y con fondos propios, unos servicios básicos. A juicio de la oposición, la situación demuestra una gestión “basada exclusivamente en la improvisación y el marketing”, centrada en el impacto mediático de las exposiciones mientras “otra administración termina pagando la factura de los sanitarios”.

La formación socialista pone además el foco en la subvención de 31.914 euros concedida por el Principado para ejecutar los baños. “Es un insulto a la lógica que el Ayuntamiento haya esperado años por una ayuda externa para construir unos aseos básicos en su centro artístico estrella”, sostienen.

Agravio comparativo

El PSOE denuncia también una “doble vara de medir” con respecto a autónomos y pequeños empresarios del concejo. “Es un ejercicio de cinismo político que el Ayuntamiento actúe como un inspector inflexible con cualquier vecino que quiera abrir un pequeño negocio, exigiéndole baños adaptados y reformas costosas bajo amenaza de cierre, mientras ellos mismos abren centros públicos sin cumplir la normativa básica de habitabilidad”, afirman.

Para los socialistas, la falta de aseos no responde a una cuestión económica, sino “a una cuestión de prioridades”. “Si un bar no puede abrir sin baños, un centro cultural de proyección internacional tampoco debería permitirse ese lujo”, concluyen.