La gimnasta langreana Valeria López, en la Copa de la Reina
La deportista del Rítimica Ares logró su clasificación en Gijón
L. Díaz
La gimnasta Valeria López, del club Rítmica Ares de Langreo, forma parte del equipo de la Federación Asturiana de Gimnasia que participa en la Copa de la Reina Absoluta, que tiene lugar en Santander. Para lograr formar parte del equipo, la gimnasta tuvo que participar en un torneo de control previo, en Gijón, "una cita clave con las mejores deportistas de nuestra comunidad".
En esta prueba de control también participó Enma Fernández. Ambas estuvieron acompañadas por la técnico Lorena Antuña y el psicólogo deportivo Alejandro Amigo, y "nuestras deportistas demostraron un gran nivel sobre el tapiz, reflejo del trabajo, la constancia y la dedicación diaria".
De esta forma, en Gijón Valeria fue primera clasificada en cinta, y Enma Fernández, la medalla de plata en el mismo aparato. La primera se ganó así un puesto en el equipo de Asturias sub 14.
Además de con el trabajo de Antuña y de Amigo, el Rítmica Ares también cuenta con el trabajo de Tania Amor, Elena Horvath, Ana Blanco, Alba Camino y Gloria Borge.
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