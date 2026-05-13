Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

La gimnasta langreana Valeria López, en la Copa de la Reina

La deportista del Rítimica Ares logró su clasificación en Gijón

Valeria López y su ténico Lorena Antuña.

Valeria López y su ténico Lorena Antuña. / Rítmica Ares

L. Díaz

Langreo

La gimnasta Valeria López, del club Rítmica Ares de Langreo, forma parte del equipo de la Federación Asturiana de Gimnasia que participa en la Copa de la Reina Absoluta, que tiene lugar en Santander. Para lograr formar parte del equipo, la gimnasta tuvo que participar en un torneo de control previo, en Gijón, "una cita clave con las mejores deportistas de nuestra comunidad".

En esta prueba de control también participó Enma Fernández. Ambas estuvieron acompañadas por la técnico Lorena Antuña y el psicólogo deportivo Alejandro Amigo, y "nuestras deportistas demostraron un gran nivel sobre el tapiz, reflejo del trabajo, la constancia y la dedicación diaria".

De esta forma, en Gijón Valeria fue primera clasificada en cinta, y Enma Fernández, la medalla de plata en el mismo aparato. La primera se ganó así un puesto en el equipo de Asturias sub 14.

Noticias relacionadas

Además de con el trabajo de Antuña y de Amigo, el Rítmica Ares también cuenta con el trabajo de Tania Amor, Elena Horvath, Ana Blanco, Alba Camino y Gloria Borge.

Valeria López y Enma Fernández.

Valeria López y Enma Fernández. / Rítmica Ares

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. De un viaje frustrado a una brutal agresión sexual: detenido el presunto atacante de una joven en Lena, que fue golpeada salvajemente y arrojada por un barranco
  2. Conmoción en Sueros (Mieres) tras la detención de un vecino por agresión sexual e intento de homicidio: 'Nunca piensas que a tu lado pueda vivir un salvaje así; ojalá se pudra en cárcel
  3. Golpe al tráfico de drogas en Mieres: una redada policial en un pub nocturno 'escoba' se salda con un detenido y 29 papelinas incautadas
  4. Una grúa de 24 toneladas, una polea y mucha pericia: el (milimétrico) rescate del camión de la Vuelta Ciclista que quedó suspendido en el aire al borde de un precipicio en el Angliru
  5. Jumanji' está en el centro de Mieres: la 'selva' de La Mayacina obliga al Ayuntamiento de Mieres a exigir una limpieza urgente
  6. Salvar al camión de la Vuelta: una grúa libera (tras hora y media de trabajos) el transporte pesado que quedó suspendido en el aire en una curva al bajar el Angliru tras la etapa
  7. ERE en Capgemini: la empresa propone reducir los despidos a 717 y la plantilla amenaza con movilizaciones si no ve 'voluntad real de acercar posturas
  8. Un manto blanco cubriendo la carretera y hasta algún coche con cadenas (en pleno mes de mayo) en una tremenda granizada en la zona rural de Laviana: 'Hacía tiempo que no veía algo así

La gimnasta langreana Valeria López, en la Copa de la Reina

La gimnasta langreana Valeria López, en la Copa de la Reina

Protesta de la Plataforma contra la Quema de Basura de Mieres ante la Junta General del Principado

Protesta de la Plataforma contra la Quema de Basura de Mieres ante la Junta General del Principado

La Inteligencia Artificial y nosotros que la quisimos tanto

"De la era de la información a la era de la inteligencia", charla del lingüista Enrique del Teso este próximo viernes en Langreo

"De la era de la información a la era de la inteligencia", charla del lingüista Enrique del Teso este próximo viernes en Langreo

Arte sin lavabo en el Pozu Santa Bárbara: el PSOE carga contra la gestión del centro cultural de Turón por haber funcionado años sin aseos operativos

Arte sin lavabo en el Pozu Santa Bárbara: el PSOE carga contra la gestión del centro cultural de Turón por haber funcionado años sin aseos operativos

Festival solidario en Laviana, un "Baille de les flores" para apoyar a las familias y personas con autismo

Festival solidario en Laviana, un "Baille de les flores" para apoyar a las familias y personas con autismo

De sembrar el miedo en Mieres a sentarse ante el juez: los grandes delincuentes reincidentes del concejo acumulan condenas y juicios pendientes

De sembrar el miedo en Mieres a sentarse ante el juez: los grandes delincuentes reincidentes del concejo acumulan condenas y juicios pendientes

Los vecinos de El Puente tachan de "estrategia de anestesia pública" la "fase de diálogo" que propone el Ayuntamiento sobre las expropiaciones

Los vecinos de El Puente tachan de "estrategia de anestesia pública" la "fase de diálogo" que propone el Ayuntamiento sobre las expropiaciones
Tracking Pixel Contents