A licitación el circuito de bicis de montaña de Valgrande-Pajares, con una inversión de 446.000 euros
El proyecto busca profundizar en la desestacionalización del complejo deportivo lenense
L. Díaz
Empujón para la ansiada desestacionalización de la estación de Valgrande-Pajares. Sale a licitación la construcción del bike-park, una serie de circuitos de bicicleta de montaña enfocados a ampliar el uso deportivo y lúdico del complejo lenense. El contrato tiene un valor de 368.940 euros, que con impuestos ascenderá a 446.418 euros. El plazo de ejecución de las obras deberá ser inferior a ocho meses.
Según la documentación del proyecto, el circuito principal será del tipo BTT (bicicleta de montaña), con dificultada entre media y baja, con un ancho de entre 1 y 1,5 metros. Todo ello, siguiendo los parámetros de la International Mountain Bicycling Association (IMBA).
Las obras previstas consistirán en la apertura y construcción de esta plataforma, la ejecución de curvas, saltos, peraltes, mesetas, el diseño de elementos técnicos interiores en el circuito previsto, la construcción de estructuras viales, los drenajes, las tuberías y los trabajos auxiliares necesarios para poner en funcionamiento el bike park.
Esta licitación se enmarca dentro del plan de inversiones de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte para este año en Pajares, donde se prevén destinar 992.699 euros. Casi la mitad, para este circuito de bicicletas, pero tambén se construirán dos miradores panorámicos en la zona de Cuitu Nigru, así como la creación de senderos accesibles que conectarán la telecabina con estos puntos. También se prevé la conclusión del circuito de esquí de fondo.
Además, se acometerán trabajos de construcción, mejora y mantenimiento de rutas de senderismo, como la que conduce al Parador de Pajares, la circular de Monte Valgrande, la ruta a la cascada del Ortigalón y la ruta alta de Pajares.Todas estas actuaciones se sumarán a la licitación del ansiado circuito de bicicleta de montaña o "bikepark", "que aprovechará las infraestructuras de la telecabina para ofrecer una experiencia ciclista única", tal y como indicó en su día el Principado.
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