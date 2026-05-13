El PP pide más ritmo para las fiestas de San Xuan: “Mieres no puede vivir de la improvisación”

El Partido Popular de Mieres ha reclamado al gobierno local que presente ya la programación de las fiestas de San Xuan al considerar que el municipio “no puede seguir instalado en la improvisación” mientras otras ciudades asturianas ya han dado a conocer buena parte de sus carteles festivos.

El concejal popular Víctor Ferreira criticó que, a estas alturas, en Mieres únicamente se conozcan el concierto de Víctor Manuel y la cita del "Mieres Underground", "mientras en ciudades como Oviedo ya se han presentado todos los conciertos de San Mateo y Divertia dio a conocer el pasado 12 de mayo la programación de la Semana Grande de Gijón".

Desde el PP consideran que las fiestas de San Xuan “merecen una mayor ambición” y recuerdan el éxito cosechado el pasado año con el concierto de Camela, que congregó a miles de personas. “Mieres tiene capacidad para organizar grandes eventos musicales”, aseguró Ferreira.

El edil popular defendió que el concejo, “sexto municipio de Asturias en población y quinto en presupuesto”, debe apostar por artistas “reconocidos, actuales y con tirón popular”, capaces de atraer visitantes y generar actividad económica en la hostelería y el comercio local.

Ferreira lamentó además que, pese “a las ingentes cantidades de dinero” destinadas a Cultura, muchos vecinos esperen la programación “sin ilusión ninguna, casi con resignación”. En este sentido, criticó que en ocasiones se recurra a artistas “cuyo mejor momento sucedió hace veinte años”.

Propuestas

El PP sí valoró positivamente la presencia de músicos locales en las fiestas, aunque considera que esa apuesta “no es incompatible con innovar y tener altura de miras”. Entre sus propuestas figuran espectáculos de drones o una noche joven con DJs de ámbito nacional. “Solo hace falta voluntad”, concluyó Ferreira.