Protesta de la Plataforma contra la Quema de Basura de Mieres ante la Junta General del Principado

La Plataforma contra la Quema de CSR / Basura de Mieres protagonizó esta mañana de miércoles una concentración ante la Junta General del Principado. Acusa al Gobierno regional de defender la quema de combustible sólido recuperado, elaborado a base de basura, en la central térmica de La Pereda.

Subrayan que las autorizaciones ambientales, tumbadas por la justicia, "no estaban bien hechas, y aun así, el Principado decidió seguir adelante". "El Ayuntamiento de Mieres tampoco puede esconderse", reclamaron los manifestantes, "hablamos de salud púbica, la transición energética no puede consistir en cambiar carbón por basura y llamarlo sostenibilidad".