De sembrar el miedo en Mieres a sentarse ante el juez: los grandes delincuentes reincidentes del concejo acumulan condenas y juicios pendientes

El delincuente multirreincidente que más se ha hecho notar durante los últimos años en Mieres, apodado “El Cuervo”, lleva ya tres meses entre rejas tras ser detenido a mediados de marzo después de una prolongada huida de la justicia. Una vez “enjaulado”, le han comenzado a salir las numerosas causas pendientes que tenía con la justicia. Recientemente ha pasado por el juzgado para responder por una denuncia derivada de una acusación de violencia de género. Pero la cita más importante ante los tribunales será el próximo 13 de octubre.

Otro conocido delincuente multirreincidente de Mieres, en este caso un prisión tras ser acusado de robar en un centenar de cocheras del concejo, también está empezando a pagar penalmente sus «fechorías». Encarcelado desde hace tiempo por varias causas, recientemente ha sido condenado a seis meses de prisión por el asalto a varios garajes en la calle Aller.

En el caso de «El Cuervo», ha logrado posponer un año su paso por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial. En octubre de 2025 fue citado para la vista oral del juicio que tiene pendiente por apoderarse, presuntamente, de más de 170.000 euros de dos hermanos dependientes a los que “cuidó” durante un tiempo en terribles condiciones. Lo hizo en un piso de la calle Aller y en unas circunstancias extremas. La Fiscalía pide seis años de prisión y la acusación particular, siete. “El Cuervo” no se presentó a la cita y, además, se dio a la fuga tras decretarse una orden de busca y captura.

La Guardia Civil, tras una paciente y larga investigación, lo detuvo finalmente a mediados de marzo en las proximidades de la localidad de Ablaña. Está acusado de apropiarse de más de 170.000 euros de los dos citados hermanos dependientes y, ya en prisión, esta vez no podrá evitar ponerse delante del juez. Será el 13 de octubre, con un año de retraso respecto a la fecha inicialmente fijada para el inicio del juicio.

La vista oral permitirá poner el foco sobre uno de los episodios más oscuros y estremecedores vividos en Mieres durante los últimos años. “El Cuervo” deberá responder por lo ocurrido en el conocido “narcopiso” de la calle Aller, una vivienda convertida durante años en un escenario de degradación extrema. En aquel piso terminaron falleciendo una madre y sus dos hijos gravemente afectados por el síndrome de Steinert, una enfermedad degenerativa que redujo progresivamente su autonomía hasta hacerlos totalmente dependientes.

Un infierno

La minuciosa investigación desarrollada por la Policía Nacional logró reconstruir con detalle el infierno vivido en el interior de aquella vivienda. Según las pesquisas que sustentan la acusación fiscal, “El Cuervo”, junto a al menos dos colaboradores, vació prácticamente las cuentas bancarias de los hermanos mediante retiradas de efectivo, transferencias, compras y talones. Incluso llegaron presuntamente a solicitar créditos bancarios a nombre de las víctimas.

Pero más allá del quebranto económico, el caso conmocionó por el nivel de abandono y deterioro humano detectado. Todo comenzó en 2019, cuando la familia contrató a una cuidadora que terminó introduciendo en la vivienda a su pareja, “El Cuervo”, ya entonces ampliamente conocido por sus antecedentes y problemas de drogadicción. Poco a poco, el acusado se hizo con el control absoluto del piso.

La situación empeoró tras el fallecimiento de la madre de los dos hermanos. Según la investigación, la vivienda terminó convertida en un punto habitual de consumo y tránsito de toxicómanos y delincuentes habituales de la comarca. Mientras tanto, los dos hermanos permanecían prácticamente aislados del exterior.

El varón falleció en abril de 2022 en un estado muy deteriorado. La hermana sobrevivió algo más de un año. Según explicó posteriormente a la Policía tras ser trasladada a una residencia, pasó largos periodos postrada en la cama, sin apenas higiene y dependiendo de pañales que, presuntamente, solo le cambiaban una vez al día. También aseguró haber sobrevivido durante meses alimentándose casi exclusivamente de leche y galletas.

La mujer falleció meses después, aunque antes dejó unas declaraciones consideradas claves para sostener la acusación que ahora llevará finalmente a “El Cuervo” ante la Audiencia Provincial.

Intento de acuchillamiento

Más tiempo ente rejas que «El Cuervo» lleva D. A. C., acusado, entre otras cosas, de robar en un centenar de cocheras entre 2021 y 2022. Su listado de condenas se acaba de incrementar con una de seis meses. Desvalijó solo entre el 14 y 15 de febrero de 2022 una veintena de cocheras. Accedía, según fuentes policiales, a los garajes individuales rompiendo las cerraduras de las puertas de acceso. En sus últimas incursiones nocturnas robó hasta un vehículo que el ladrón utilizó para transportar el resto del botín, incluidas bicicletas, taladros y herramientas de obra. Al día siguiente decidió volver al mismo garaje para seguir forzando cocheras, cosa que hizo con el vehículo que había robado el día anterior en ese mismo lugar, siendo sorprendido por un vecino al cual amenazó con un cuchillo, intentando atropellarle además. “Me persiguió con un cuchillo y gritándome que me iba a rajar”, narró la propia víctima a LA NUEVA ESPAÑA.

La sentencia de seis meses se ha visto reducida por varios motivos. El juez tuvo en cuenta especialmente tres atenuantes: dilaciones indebidas, consumo de opiáceos y trastorno mental.