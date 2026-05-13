Los vecinos de El Puente tachan de "estrategia de anestesia pública" la "fase de diálogo" que propone el Ayuntamiento sobre las expropiaciones

La situación está enquistada y la solución no parece fácil. Por más que el alcalde de Langreo, Roberto Marcos, asegurase en una entrevista en LA NUEVA ESPAÑA que el proyecto del barrio de El Puente está en suspenso y que no se ha abierto ningún expediente de expropiación, los vecinos de la calle José Álvarez Valdés no lo ven así y continúan con su encierro (por turnos) en el Ayuntamiento. Llevan 45 días.

Miguel A. Gutiérrez

La gran operación urbanística

Mientras el gobierno local defiende la apertura de una "fase de diálogo" en lo que califican como “la mayor operación urbanística desarrollada en el municipio desde los años noventa”, los vecinos, a través de su portavoz, Verónica Núñez, denuncian una "estrategia de anestesia pública" destinada a imponer un proyecto que consideran carente de garantías reales

En un encuentro mantenido el lunes con la Plataforma del Soterramiento y la Asociación de Vecinos de “San Lorenzo” de El Puente, el concejal de urbanismo, José Antonio Cases, subrayó la importancia estratégica de una inversión cercana a los 20 millones de euros, que incluye la construcción de 110 viviendas de alquiler asequible y una partida de siete millones de euros destinada específicamente a expropiaciones. Esta visión de "nueva centralidad urbana" para El Puente, que plantea el consistorio, choca frontalmente con la indignación vecinal, que califica de "obscenidad moral" la ligereza con la que se plantea una transformación que, según denuncian, podría suponer expropiaciones forzosas de hogares y negocios “con décadas de historia detrás de cada persiana”.

Suspensión para buscar soluciones

Cases aclaró que la actual suspensión de la tramitación no supone una renuncia al proyecto, sino un periodo para buscar soluciones y acuerdos que permitan la regeneración vinculada al soterramiento ferroviario “sin perjudicar el interés general”. Por el contrario, los afectados interpretan este movimiento como una simple "retirada táctica" para “ganar tiempo, enfriar la indignación y volver más adelante con el mismo plan bajo un nuevo envoltorio”. Los vecinos exigen un proceso de participación “real y transparente”, criticando que el Ayuntamiento rehúya comprometerse por escrito a descartar las expropiaciones o a mostrar planos detallados, lo que a su juicio siembra sospecha en lugar de confianza.

Mientras el gobierno advierte que alternativas como recuperar el PERI de 2021 empeorarían notablemente las compensaciones económicas y obligarían a renunciar a las viviendas públicas previstas , la plataforma vecinal sentencia que “el progreso verdadero no consiste en arrasar con la gente para hacerse una foto junto a una rotonda reluciente”.

El Ayuntamiento de Langreo anunció que continuará desarrollando nuevos encuentros con colectivos vecinales, propietarios y agentes sociales con el objetivo de avanzar en una solución para la regeneración de El Puente. En este sentido, el gobierno local prevé la puesta en marcha de mesas de trabajo por zonas de actuación para abordar de manera específica las distintas realidades urbanísticas y sociales dentro de un proceso de diálogo que permita culminar una transformación urbana llamada a cerrar definitivamente la histórica fractura entre Sama y La Felguera.