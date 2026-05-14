Aller retorna a la Edad Media con la feria Pelúgano Medieval de este fin de semana

La localidad allerana de Pelúgano celebra este fin de semana su Mercado Medieval, que contará con todo tipo de actividades el sábado 16 y el domingo 17 de mayo.

La jornada del sábado comenzará a las 11.30 horas con la apertura del mercado. Durante todo el día habrá además una exposición, "Fantasía medieval". A las 12.30 habrá baile y música medieval en el mercado, y desde las 13.00 horas el cuentacuentos "El sultán Fatal". A las 14.00 horas será el turno de la comida popular (paellada).

Por la tarde, habrá más cuentacuentos, espectáculo de danza y cetrería con las "Águilas de Valporquero". A las 20.30 será el pasacalles musical, y a las 21.30, un espectáculo de fuego. Las tiendas se cerrarán a las 22.00 horas. La verbena se iniciará a las 23.45, con el Dúo "Reflejos" y DJ Trini.

Ya el domingo, el mercado abre de nuevo a las 11.30 horas, prosigue la exposición "Fantasía medieval" y habrá pasacalles musicales. De nuevo, desde las 14.00 horas, comida popular, con una gran parrillada. Dese las 18.00 horas será el turno de "Morgana y la bruja" y volverán los cetreros, los bailes y la música.

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Durante el fin de semana habrá servicios especiales de transporte público desde Moreda y Felechosa.