Aller retorna a la Edad Media con la feria Pelúgano Medieval de este fin de semana
La localidad contará con todo tipo de actividades, desde mercado a comida popular, sábado y domingo
La localidad allerana de Pelúgano celebra este fin de semana su Mercado Medieval, que contará con todo tipo de actividades el sábado 16 y el domingo 17 de mayo.
La jornada del sábado comenzará a las 11.30 horas con la apertura del mercado. Durante todo el día habrá además una exposición, "Fantasía medieval". A las 12.30 habrá baile y música medieval en el mercado, y desde las 13.00 horas el cuentacuentos "El sultán Fatal". A las 14.00 horas será el turno de la comida popular (paellada).
Por la tarde, habrá más cuentacuentos, espectáculo de danza y cetrería con las "Águilas de Valporquero". A las 20.30 será el pasacalles musical, y a las 21.30, un espectáculo de fuego. Las tiendas se cerrarán a las 22.00 horas. La verbena se iniciará a las 23.45, con el Dúo "Reflejos" y DJ Trini.
Ya el domingo, el mercado abre de nuevo a las 11.30 horas, prosigue la exposición "Fantasía medieval" y habrá pasacalles musicales. De nuevo, desde las 14.00 horas, comida popular, con una gran parrillada. Dese las 18.00 horas será el turno de "Morgana y la bruja" y volverán los cetreros, los bailes y la música.
Durante el fin de semana habrá servicios especiales de transporte público desde Moreda y Felechosa.
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