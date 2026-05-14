El Ayuntamiento de Langreo hace efectiva la paralización de la reforma urbanística del barrio de El Puente "para dialogar con los afectados"

"Vamos a negociar, sin mirar el reloj, hay voluntad de escuchar, revisar, explicar y buscar acuerdos". Así anuncia el gobierno local de Langreo (IU) la paralización formal de la reforma urbanística del barrio de El Puente, que consideran "una pieza clave para reordenar la ciudad". El proyecto "acaba de ser suspendido de forma oficial, cumpliendo con el compromiso anunciado, formalizando la paralización, sin nueva fecha, del convenio de colaboración con el Principado de Asturias". La resolución fue firmada este miércoles 13 de mayo por el concejal de Urbanismo, José Antonio Cases, acto seguido el documento se incorporó al expediente del proyecto. La decisión, además, "ha sido notificada a las partes correspondientes".

El Ayuntamiento considera que la operación de El Puente "debe ser explicada en toda su dimensión". "No se trata únicamente de una actuación urbanística localizada, sino de una pieza vinculada a la culminación del soterramiento ferroviario, a la regeneración del centro urbano y a la conexión entre Sama y La Felguera", subrayan desde el gobierno local. El proyecto prevé una inversión de hasta 20 millones de euros y la construcción de 110 viviendas públicas de alquiler asequible, "destinadas a ampliar la oferta residencial en el concejo y facilitar el acceso a vivienda a jóvenes, familias y otros perfiles con dificultad para acceder a ella". Sin embargo, su desarrollo implicaría la expropiación de viviendas, motivo por el cual vecinos de la zona iniciaron un encierro y movilizaciones. Se abre ahora un periodo de negociación, del que los afectados ya han dicho que no se fían, al menos por el momento.

La decisión de paralizar el proceso cumple así con el anuncio realizado hace unas semanas por el gobierno local, y administrativamente inicia "una nueva fase" en la que "el objetivo es profundizar en el diálogo con los propietarios de los edificios afectados y con la sociedad langreana, explicar con mayor claridad el alcance real de la operación y buscar la mejor solución posible dentro de los cauces legales", subrayaron desde el gobierno local.

Suspensión "sine die"

La resolución firmada suspende, "de conformidad con el artículo 22.1.f de la Ley 39/2015", el plazo relativo al convenio entre el Principado y el Ayuntamiento para el desarrollo y ejecución urbanística en el barrio, el más afectado por las obras del soterramiento. La resolución precisa que la suspensión "se mantendrá sine die, hasta la conclusión del proceso informativo y de las negociaciones que se entablen". “El Ayuntamiento actúa con lealtad y mano tendida. Hay voluntad de escuchar, revisar, explicar y buscar acuerdos dentro de la legalidad”, recalcan desde el gobierno local.

Desde el Ayuntamiento se apunta que "este paso no supone una renuncia a la transformación urbana, sino una decisión responsable para abrir un proceso de diálogo, contraste y búsqueda de consenso". “Paramos para sentarnos a negociar, escuchar a los propietarios, explicar nuestras razones y buscar lo mejor para la zona y para el futuro de Langreo”, señala el concejal de Urbanismo. Además, añade Cases, “nuestro objetivo es no dejar a nadie atrás”. “Nuestra posición es de mano tendida. Aunque, tanto nosotros como el Principado, consideramos que es un buen proyecto para Langreo, si no el mejor, podemos estar equivocados o no haberlo explicado bien. No obstante, no pretendemos imponer un criterio a cualquier precio. Vamos a negociar sin mirar el reloj”.

Sinceridad

Eso, advierte el edil que "para lograr soluciones es preciso un diálogo leal y con voluntad de acuerdo. Hay propietarios con posiciones distintas, y el Ayuntamiento quiere escucharlos a todos. Y también, por el impacto que conlleva el proyecto en la ciudad, queremos hablar con colectivos representativos de toda la sociedad langreana". "Lo que no sería razonable tampoco es que una posición de bloqueo intransigente o de rechazo absoluto impida buscar soluciones para los afectados y para el conjunto de los langreanos y langreanas”, recalca José Antonio Cases.

El gobierno municipal insiste así en que la prioridad en esta nueva fase "será el diálogo sincero, sin presiones y con voluntad de acuerdo". La suspensión del proyecto, afirman, "abre el camino a las cinco mesas de trabajo ya anunciadas, que deberán servir para escuchar a los propietarios, divididos por áreas de desarrollo; a los afectados colindantes y a la sociedad langreana". Se busca "analizar alternativas, aclarar dudas, explicar las garantías del procedimiento y buscar soluciones que permitan reducir el impacto sobre los afectados sin perder de vista el interés general de Langreo".