Manuel Ángel Álvarez, alcalde de Mieres: "Ningún sector va a paliar por sí solo la pérdida de la minería"

Tras doce años como vicealcalde junto a Aníbal Vázquez, Manuel Ángel Álvarez (IU) asumió la Alcaldía de Mieres tras el fallecimiento del respetado regidor en noviembre de 2023. A un año de las próximas elecciones municipales, defiende la gestión realizada, reivindica la estabilidad de su gobierno y marca como prioridades la calidad de vida, la recuperación demográfica y la llegada de nuevas inversiones empresariales.

–¿Va a presentarse en las próximas elecciones?

–Ahora la prioridad es hacer realidad toda la inversión que tenemos entre manos. No es el momento de pensar en elecciones sino en seguir trabajando para mejorar el municipio. Cada cosa en su momento. Habrá tiempo para sentarse y valorarlo con la organización, pero primero hay que sacar el trabajo adelante.

–¿Cuál diría que es ahora mismo la principal prioridad de su gobierno en Mieres?

–Son tres: garantizar calidad de vida, seguir recuperando población y conseguir nuevas inversiones empresariales para crear empleo.

– ¿En qué punto se encuentran los proyectos más importantes comprometidos al inicio del mandato?

–Hemos impulsado una inversión millonaria en deportes que se traduce en las primeras pistas de tenis de tierra batida de las Cuencas, la rehabilitación integral del polideportivo de Oñón, que está a punto de finalizar, o la nueva piscina al aire libre, que acabamos de licitar. El Plan General de Ordenación está en la recta final, hemos conseguido ampliar la oferta de FP y reforzar el protagonismo del campus. También estamos renovando calles y carreteras, modernizando el alumbrado LED y sentando las bases para tener una de las mayores redes de calor de Europa. Al mismo tiempo hemos movilizado varios millones para modernizar servicios municipales, renovar vehículos y maquinaria y licitar la nueva nave municipal, con más de cinco millones de inversión. Además, iniciativas como el Pozo Santa Bárbara, Bocamina o Reto Territorio Minero han convertido a Mieres en referente para otros territorios. Las obras de los apartamentos para mayores de Turón están a punto de comenzar y esperamos que el nuevo cuartel de la Guardia Civil entre en funcionamiento en cuestión de semanas. También confiamos en que finalicen pronto las pantallas acústicas y que ADIF licite la modernización de la estación de tren.

–¿Qué balance hace de estos años?

–Sabemos que nunca se hace lo suficiente, pero creo que estamos trabajando duro para que Mieres sea una tierra de oportunidades. Lo hacemos con ambición, pero desde el realismo. Nosotros ni vendemos motos ni contamos cuentos. Sabemos lo que cuesta conseguir cada pequeño avance porque aquí nadie nos regala nada. Mieres tiene un gobierno que trabaja con solvencia y rigor, que tiene un plan y no gestiona a golpe de ocurrencias. Gestionar un Ayuntamiento es un camino lleno de piedras porque la burocracia es terrible y porque los recursos son limitados.

–En alguna ocasión se han quejado del trato que recibe Mieres por parte del Principado y de Hunosa. ¿Cuál es el sentir actual?

–Creemos que deberían implicarse más y hacerlo con más ambición. Es difícil explicar que Mieres sea el único municipio minero sin un proyecto para transformar un pozo en un centro de innovación, pese al compromiso público del presidente Barbón con el Centro de Innovación en Materias Primas y Minería Verde por el que tanto trabajó Aníbal Vázquez. Hunosa es uno de los grandes terratenientes del concejo y consideramos que debe implicarse más en la búsqueda de inversiones capaces de generar empleo y facilitar que sus propiedades se pongan al servicio de nuevos proyectos. En todo caso, nosotros queremos soluciones y seguimos tendiendo la mano para sacar adelante iniciativas buenas para el concejo.

“El turismo ayuda, pero el futuro pasa también por nueva industria e innovación” Manuel Ángel Álvarez.

–Mieres está apostando fuerte por el turismo de interior. ¿Está empezando a dar resultados reales?

–Mieres es un destino emergente y las cifras están ahí. Cada vez tenemos más visitantes. Tenemos una naturaleza que sorprende, una gastronomía que conquista y un patrimonio minero cargado de futuro. En la hostelería trabajan casi mil personas y nuestra apuesta turística ayuda a mantener actividad económica y empleo.

–¿Cómo se está trabajando para atraer visitantes durante todo el año?

–Estamos impulsando iniciativas que son sinónimo de éxito. El Pozo Santa Bárbara supera las 30.000 visitas, Bocamina agota entradas en segundos y Reto Territorio Minero funciona durante todo el año. Además, tenemos lugares únicos como Requejo, el valle de Cuna y Cenera o Bustiello, más de 300 kilómetros de rutas de montaña y una oferta gastronómica extraordinaria. Mieres está en el corazón de Asturias y es el epicentro del territorio minero.

–¿Puede el turismo compensar la pérdida industrial?

–Seamos realistas, ningún sector va a compensar por sí solo esa pérdida. Lo que queremos es que Mieres sea un lugar atractivo para vivir, trabajar e invertir. Hay que apostar por nuevos sectores industriales y económicos, pero también aprovechar nuestro patrimonio, la naturaleza y la gastronomía.

Manuel Ángel Álvarez, en su despacho. / David Montañés

–El concejo tiene un importante legado minero. ¿Cómo se está poniendo en valor?

– El Pozo Santa Bárbara es una de las catedrales de la minería española y el primer pozo declarado BIC. Lo hemos transformado en un centro de innovación cultural con más de 30.000 visitas. Nuestro objetivo es que pasado y futuro vayan de la mano.

–¿Qué potencial tiene la futura sala inmersiva?

–Queremos ofrecer algo complementario a lo que ya existe. Hay mucha gente que no puede bajar a un pozo por motivos de salud o movilidad y ahora podrá hacerlo de forma accesible gracias a las nuevas tecnologías. Estamos convencidos de que será una experiencia muy impactante.

– ¿Cree que Mieres ha sabido reinventarse tras el fin de la minería?

–Estamos convencidos de que somos una tierra cargada de futuro. Aquí hay talento, ideas y mucha gente remangándose para avanzar. Estamos dando pasos interesantes, aunque queda muchísimo trabajo por hacer.

Manuel Ángel Álvarez, en su despacho. / David Montañés

–¿Qué tipo de empresas quiere atraer el Ayuntamiento?

–Empresas que garanticen futuro, empleo estable y buenos salarios, que apuesten por la innovación y sean sostenibles.

– ¿Cómo se puede fijar población joven?

–Ofreciendo vivienda de calidad a precio asequible, apostando por la rehabilitación y la regeneración urbana y garantizando buenos servicios públicos y calidad de vida. También necesitamos mejorar las conexiones de transporte, especialmente con Gijón.

–¿Qué papel juega el campus universitario?

–Es clave para el futuro. Tiene que ser una fábrica de innovación y una locomotora capaz de impulsar nuevos sectores económicos. Ahora está ganando alumnado, ofreciendo nuevos títulos y acogiendo centros de investigación.

“Mieres es la parada AVE más accesible para más de 200.000 asturianos” Manuel Ángel Álvarez.

– ¿Qué impacto está teniendo la llegada del AVE?

–Tener parada AVE es clave para atraer inversiones y visitantes. Mieres es la parada más accesible para más de 200.000 asturianos. Estamos trabajando para que el primer AVE con destino Madrid pare aquí y para modernizar la estación.

–¿Qué mejoras siguen pendientes en transporte?

–Necesitamos nuevas líneas con Gijón, Avilés y Langreo, conexiones lanzadera con polígonos industriales y reforzar el transporte universitario. También es necesario mejorar la estación de autobuses y coordinar mejor los horarios.

–El padrón empieza a estabilizarse. ¿Qué valoración hace?

–Es un indicador de que las cosas están cambiando. Ahora el reto es convertirlo en tendencia.

–¿Qué medidas se están tomando para mejorar la calidad de vida?

–Estamos realizando inversiones importantes en equipamientos municipales, deportes o transporte, pero la clave también está en la sanidad, la educación y el bienestar social. Hemos conseguido triplicar las escuelas de 0 a 3 años y ampliar la FP, aunque es necesario reforzar el sistema sanitario y los recursos para atender la dependencia.

–¿Qué aportará el nuevo plan urbano?

– Permitirá avanzar hacia un urbanismo moderno y sostenible, facilitar la rehabilitación de vivienda, movilizar suelo para nuevas promociones y responder a las nuevas necesidades empresariales y logísticas.

–¿Cómo valora el clima político actual?

–Lo importante es trabajar desde el respeto y hacer una política útil. La división permanente no lleva a ningún sitio. Nosotros trabajamos siempre con la mano tendida.

–¿Se siente respaldado por la ciudadanía?

– Solo puedo tener palabras de gratitud. Gobernar supone tomar decisiones difíciles todos los días y los recursos son limitados, pero agradezco mucho el cariño y la comprensión de los vecinos.

– ¿Qué legado le gustaría dejar como alcalde?

–Que trabajé con honestidad y que no escatimé esfuerzo ni tiempo para conseguir lo mejor para el concejo, como siempre decía Aníbal.

– ¿Qué lugar recomendaría a quien visite Mieres por primera vez?

– Le aconsejaría que se tome una sidra en Requejo, disfrute de la gastronomía del concejo, suba a Polio para contemplar las vistas, haga la ruta de Loredo, visite Bustiello o el Pozo Santa Bárbara y termine paseando por el campus de Barredo para comprobar cómo uno de los pozos más emblemáticos de Asturias se convirtió en una fábrica de conocimiento.