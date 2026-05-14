Mieres destina 120.000 euros a las becas de comedor escolar y 15.000 a las ayuda para libros

El Ayuntamiento de Mieres destina 120.000 euros a becas de comedor y otros 15.000 euros a ayudas a la compra de libros y material escolar. La convocatoria se ha publicado ya en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA). 135.000 euros de presupuesto global, "importante desde el punto de vista educativo y social", subraya la concejala de Educación, Belén Alonso, una convocatoria "que tiene como principal objetivo favorecer la igualdad de oportunidades, apoyar a las familias con menos recursos y facilitar la conciliación personal, laboral y familiar".

La cuantía destinada a las ayudas al pago de comedor es de 120.000 euros, 20.000 euros más que el pasado año. Hay que tener en cuenta, además, "que en cinco años se había duplicado el presupuesto para estas ayudas, que pasaron de 50.000 a los 100.000 del pasado curso", recalcaron desde la concejalía. Una cifra que ahora se incrementa, "demostrando el compromiso del gobierno local". En cuanto a la partida destinada a la compra de libros o material escolar en Infantil, es de 15.000 euros, "siendo Mieres el Ayuntamiento de Asturias que más ayuda ofrece para este concepto".

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Concejala

“Somos muy conscientes de que estas ayudas son muy importantes para las familias y por ello hacemos cada año un importante esfuerzo presupuestario para llegar a quienes lo necesitan, para intentar cubrir las necesidades existentes”, señaló Belén Alonso, que incidió en que “garantizar la igualdad de oportunidades y que ningún estudiante se quede sin material escolar o sin servicio de comedor es una prioridad”. La edil concluyó afirmando que “para el Gobierno de Mieres, la educación es la mejor inversión de futuro que podemos hacer”.