El mundo de la canción asturiana rendirá homenaje a Pilar Barreñada y a "Cantu la Vara" en El Entrego

El mundo de la canción asturiana rendirá homenaje a dos grandes de la tonada como son los intérpretes Pili Barreñada y José Antonio González "El Cantu La Vara". El tributo se celebrará el domingo 31 de mayo, en el teatro municipal "Nuberu", en El Entrego, en un acto enmarcado en un festival de actuaciones musicales que comenzará a las 12.30 horas. La iniciativa ha sido promovida por la Asociación de la Canción y el Folclore del Valle del Nalón, y cuenta con la colaboración de la Concejalía de Cultura.

La “pasión por la canción asturiana” y una larga trayectoria musical marcada por su participación en multitud de certámenes definen por igual la trayectoria de Pili Barreñada, de Blimea, y a José Antonio González, de Riosa, dos veteranos cantantes a los que el mundo de la tonada distinguirá en “un merecido homenaje”, valora Keti García, presidenta del colectivo organizador. Los homenajeados estarán “arropados por el gremio y una asociación de la que son parte activa y en la que siempre se han volcado en favor de la proyección de la canción asturiana”, añadió.

Con este reconocimiento “queremos distinguirles públicamente por su talento como figuras de la canción, trasladarles todo nuestro reconocimiento y afecto y agradecerles su aportación generosa en la difusión de la tonada”, destaca García.

Actuaciones

La celebración, con Manuel Rosete como maestro de ceremonias, calentará motores en la calle el domingo 31 de mayo con los acordes de la Bandina de Gaites "Valle del Nalón". Ya dentro del teatro, actuarán el Grupo de Baile "L’Esperteyu", el Coro del Centro Social de Sotrondio, la pareja de gaita y violín formada por Keti García y Carmen Orviz, el gaitero Ramón García, y el grupo de teatro "Refaxu". A ellos se sumarán conocidos intérpretes de la canción asturiana como son Laudelina Hortal, Damián Blanco, Virgilio Pato, Raúl Díaz, Raquel Gutiérrez, Jesús Alonso, Juanín de la Torre y Cholín Fernández.

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Desde el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio, la concejala de Cultura y vicealcaldesa Cintia Ordóñez, respalda la iniciativa y felicita a los homenajeados “por su talentosa andadura musical y su aportación individual como baluartes de la canción asturiana, preservando en el tiempo una herencia musical que forman parte del rico patrimonio cultural de los asturianos”.