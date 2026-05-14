El PP lleva al Congreso "la crónica de un despilfarro" en el centro para enfermos neurológicos de Barros, en Langreo

El Credine es “la crónica de un despilfarro”. Así califica la diputada nacional del PP Mercedes Fernández la “situación de abandono” del Centro de Referencia Estatal para Personas con Discapacidades Neurológicas, de Barros, en Langreo. Es, insistió Fernández, "la crónica oscura o en blanco y negro del socialismo en Asturias y en España" porque pese a ser un recurso diseñado estratégicamente para la atención especializada, rehabilitación e investigación de patologías graves como el ELA y diversas discapacidades neurológicas, el centro acumula años sin funcionar en su totalidad.

Centro de Referencia Estatal para personas con Discapacidades Neurológicas, Credine de Barros, Langreo / LNE

Menos del 20 por ciento de su capacidad

Según la diputada popular, el complejo se encuentra sumido en un "impasse" injustificable donde "no hay ninguna utilidad" social real. Por eso, el PP presentó el pasado 28 de abril una iniciativa parlamentaria en el Congreso de los Diputados, una proposición no de Ley para la puesta en funcionamiento del Credine, en la que se señala que el número de plazas en uso se sitúa por debajo del 20% de su capacidad total. Para Fernández, resulta “una burla a los ciudadanos que se mantenga una estructura con gastos ordinarios de plantilla, mantenimiento e inversión”, pero que "en la actualidad no da servicio" a los asturianos que lo necesitan.

La diputada recordó este jueves durante una visita a Barros que en marzo de 2023 el Congreso aprobó una moción para la apertura total del centro con el respaldo masivo de 334 diputados, un mandato que "no ha tenido una traslación efectiva". Asimismo, califica como "palabras vacías de contenido" las promesas realizadas en 2024 por el Ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, quien se comprometió a realizar una evaluación para que el centro operase a pleno rendimiento. La diputada tilda de "absolutamente impresentable" que esta infraestructura, dependiente del Imserso, se reduzca a una mera "edificación vacía de contenido”.

Ataque al Principado y al "sanchismo"

Fernández rechazó la posibilidad de que el gobierno central transfiera el Credine al Principado, "lo que nos faltaba", porque “si la intención es convertir un centro de referencia estatal en una residencia o geriátrico común, hay prácticamente malversación de caudales públicos", llegó a asegurar.

Para la diputada popular en Madrid, “el sanchismo no tiene en cuenta a Asturias ni en esto -el Credine- ni en tantos temas, en Gijón, en Llanera, en Langreo o en Oviedo, con la Ronda Norte; el sanchismo da la espalda a Asturias y a los asturianos”. Además de eso, señaló al gobierno regional del socialista Adrián Barbón, que “tampoco consta que le haya tirado de las orejas al señor Sánchez y a sus ministros para dinamizar un centro que costó impuestos y recursos a los asturianos, que pagamos entre todos y que al día de hoy está vacío”.

La exdelegada del Gobierno en Asturias estuvo acompañada por el también diputado nacional Silverio Argüelles; el parlamentario regional Rafael Alonso; la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Langreo, María Antonia García, y la presidenta del PP de Langreo, Ana Clavería.