Preacuerdo para los 710 despidos de Capgemini en España, con primas de hasta 24.000 euros a las salidas voluntarias

Sindicatos y empresa lograron ya de madrugada un preacuerdo en el despido colectivo que afectará a 710 trabajadores de la compañía tecnológica Capgemini en España, con centro de trabajo en Langreo. La compañía tiene cerca de 11.000 empleos en el país, 802 en Valnalón. El pacto, que ahora deberá ser ratificado, fija indemnizaciones de hasta 38 días por año trabajado para menores de 63 años y primas de hasta 24.000 euros para aquellos que se acojan voluntariamente al ERE. “Son unas condiciones dignas”, resumió Carlos Castrillo, presidente del comité de empresa de Capgemini en Asturias y representante de Comisiones Obreras (CC OO) en la mesa negociadora que alcanzó el preacuerdo a la una de la madrugada de este jueves en Madrid.

Está por determinar el número exacto de trabajadores afectados por centro de trabajo, incluido el de Langreo (se hablaba de 63 en un principio), ya que dependerá del número de empleados que se acojan de forma voluntaria al ERE.

El inmueble que ocupa Capgemini en Valnalón. / M. Á. G.

CC OO, apunta el sindicato, ha logrado estructurar el pacto sobre "tres ejes fundamentales, exigidos desde el inicio" del proceso: “Fomentar la máxima voluntariedad, favorecer a las personas con mayor antigüedad y blindar con una protección especial a los mayores de 55 años”.

El documento definitivo rebaja la afectación de las salidas a un máximo de 710 personas y abre un calendario inmediato de adscripción voluntaria que garantizará un margen de reflexión prudente para la plantilla.

Condiciones económicas

Las condiciones económicas logradas mejoran sustancialmente los mínimos legales. Para los menores de 63 años, la indemnización por despido aumenta hasta los 38 días por año trabajado, con un tope máximo de 20 mensualidades. Para los mayores de 63 años, se fija en 20 días por año con un límite de 15 mensualidades. En los casos de reducción de jornada por guarda legal, el cálculo se realizará de forma íntegra sobre el 100% del salario original. Para incentivar la marcha voluntaria en los colectivos de Bench, Ventas y Preventas y Soporte a Proyectos, se han acordado primas de 10.000 euros para los menores de 50 años, de 18.000 euros para los trabajadores entre 50 y 54 años, de 24.000 euros si el trabajador tiene entre 55 y 62 años y de 12.000 euros a partir de los 63 años.

Asimismo, se añade una prima lineal de 3.000 euros para cualquier persona afectada que tenga a su cargo a familiares con discapacidad o mantenga una reducción de jornada por guarda legal.

Cobertura social, planes de recolocación y garantías de empleo futuro

Además, los mayores de 55 años contarán con el pago del Convenio Especial con la Seguridad Social (cotización) hasta los 63 años inclusive, mientras que los mayores de 63 años la tendrán cubierta hasta la fecha ordinaria de jubilación (con un máximo de dos años).

La extensión de las pólizas del seguro médico con Mapfre será de 3 meses para menores de 62 años y de 6 meses para los mayores de 63 años, ampliándose hasta el 31 de diciembre de 2026 para situaciones de necesidad especial. Los servicios de recolocación (outplacement) se extenderán hasta los 9 meses en su modalidad Premium para el tramo de edad más vulnerable al desempleo (de 50 a 62 años).

Blindaje a colectivos vulnerables y protección familiar

El preacuerdo incluye estrictos criterios de exclusión para salvaguardar a los perfiles más vulnerables de la plantilla. Quedarán fuera del proceso de despido las personas trabajadoras con una discapacidad reconocida igual o superior al 33%, los empleados con reducciones de jornada por guarda legal con menores a cargo que presenten una discapacidad superior al 50%, aquellos que tengan jornada reducida para cuidar a menores con cáncer y otra enfermedad grave y trabajadoras víctimas de violencia de género. Además, en aquellos matrimonios o parejas de hecho donde ambos miembros resulten afectados, la decisión final sobre quién abandona la compañía recaerá exclusivamente en los propios trabajadores.

Por último, Capgemini se compromete a no iniciar ningún otro proceso de despido colectivo en los dos años posteriores a la ejecución de este ERE.

Huelga

Los sindicatos minoritarios en la empresa anunciaron este lunes su intención de convocar huelga para las jornadas del 20, 21 y 22 de mayo. Sin embargo, por el momento, esta convocatoria no se ha realizado formalmente.