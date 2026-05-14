Más problemas para Hunosa: el Supremo da la razón al Ayuntamiento de Langreo y la empresa no podrá utilizar la escombrera de Iberdrola en Cuturrasu

El Tribunal Supremo ha decidido "inadmitir a trámite" el recurso presentado por Iberdrola para poder seguir utilizando la escombrera que posee en la zona de Cuturrasu (Langreo). De esta forma, el Supremo vuelve a dar la razón al Ayuntamiento de Langreo, que había impugnado la modificación de la autorización ambiental integrada que dejaba a Hunosa utilizar la escombrera de Iberdrola para acumular cenizas y residuos procedentes de la térmica de La Pereda, ahora en fase de transformación en central de biomasa. De momento, la escombrera no se podrá utilizar.

La providencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo señala la "inadmisión a trámite" del recurso de la empresa eléctrica. Subraya la providencia que "falta fundamentación suficiente" para cambiar de signo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), que daba la razón al Ayuntamiento de Langreo. Se le imponen además las costas procesales.

El litigio por el uso de la escombrera de Lada como depósito de cenizas de la térmica de La Pereda llegó al supremo tras el recurso de Iberdrola. La escombrera era utilizada en origen por la central térmica de Lada, propiedad de la empresa eléctrica y actualmente en una fase avanzada de desmantelamiento. El fallo del TSJA que fue recurrido esgrime que el vertedero de cenizas forma parte de la planta de Lada y no puede funcionar de forma independiente.

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Langreo, José Antonio Cases, mostró su satisfacción por una decisión que defiende los intereses del Ayuntamiento "y sus vecinos". “El Tribunal Supremo les dice, una vez más, que no tienen razón. Y, además, les reprocha que acudan al tribunal alegando una supuesta falta de doctrina uniforme cuando existe jurisprudencia consolidada sobre esta cuestión y en el mismo sentido, aunque contrario a sus intereses”, señaló. “La inadmisión deja claro que lo que pretendían era obtener una sentencia a la carta que favoreciera su posición, algo que el propio Supremo rechaza expresamente”.

Acuerdo

Hunosa llegó en 2024 a un acuerdo con Iberdrola para poder utilizar la escombrera de la central térmica de Lada, ubicada en la zona de Cuturrasu (Langreo), para acumular las cenizas de la térmica de La Pereda, una vez esta se haya transformado en central de biomasa. Un proceso que también ha sufrido un serio revés judicial después de que la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) anulase la modificación de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) y la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que permitían a Hunosa transformar la central, pasando a utilizar biomasa y combustible sólido recuperado (CSR).

Tras el acuerdo entre Iberdrola y Hunosa, la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico del Principado dio luz verde a la "modificación de la autorización ambiental integrada de la instalación central térmica de carbón de Lada, por modificación no sustancial de su vertedero de residuos no peligrosos". De esta forma, se permitía que la escombrera de Iberdrola en Langreo, que llevaba años sin acumular nuevos materiales, al estar la central cerrada, pudiera ser utilizada de nuevo, en este caso para acumular "los residuos compuestos por cenizas y escorias procedentes de la central térmica de La Pereda", propiedad de Hunosa.

Freno al uso de la escombrera

La utilización de la escombrera langreana por parte de Hunosa causó un profundo rechazo vecinal (con movilizaciones incluidas). La falta de un lugar donde depositar las cenizas de La Pereda mantuvo dos años paralizada la central de Mieres, cuando aún funcionaba con carbón. La actividad pudo retomarse tras el acuerdo con Iberdrola y la autorización concedida por el Principado, que fue recurrida judicialmente por el Ayuntamiento de Langreo, al que los tribunales han dado la razón.

La decisión del Supremo frena que la escombrera pueda ser utilizada para alojar las cenizas de la futura térmica de biomasa. Hunosa ya expuso en el otoño de 2024, cuando surgió una intensa contestación vecinal al uso de la escombrera, que la nueva central generará tan solo una décima parte de las cenizas que producía la térmica de carbón. Y también señaló entonces que trabaja con "el escenario de dar salida comercial a esas cenizas", con lo que llegado el caso "ni sería necesario transportarlas hasta Cuturrasu".

El Ayuntamiento lleva insistiendo desde el principio, sustentado ahora por sentencia del TSJA y ratificación del Supremio, que la actividad desarrollada en la escombrera "no se ajusta a derecho" una vez cerrada la térmica de Lada.