Sorteados los 37 pisos de alquiler asequible de Mieres, que recibieron 454 solicitudes

La nueva agencia estatal de vivienda Casa 47 ha sorteado este jueves, ante notario, los 171 pisos de la convocatoria piloto de vivienda asequible. Unos pisos ubicados en Valencia, Vigo y Mieres. Para las 37 viviendas del barrio de La Mayacina se presentaron 454 solicitudes.

Tal y como explicaron desde la agencia de vivienda, el sorteo se realizó utilizando un sistema informático del Colegio General del Notariado, "para garantizar la total transparencia en el proceso de asignación de viviendas". En el sorteo se eligió un número de solicitud al azar, a partir del cual se ordenaron, de forma correlativa, el resto de las solicitudes. El acta notarial será publicado en la página web de Casa 47.

Al sorteo se presentaron un total de 7.169 solicitudes. De ellas 6.715 corresponden a las viviendas de Valencia y Vigo y 454, restantes, a las ubicadas en Mieres.

A partir de ahora comenzará el proceso de comprobación de los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria piloto: tener nacionalidad española o residencia legal en España, tener ingresos entre 2 y 7,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) y no tener vivienda en propiedad.

Los pisos se pondrán a disposición de los adjudicatarios "en forma de alquiler asequible, y con contratos de hasta 75 años", con un primer período de 14 años que se prorrogará cada siete tras verificar el cumplimiento de los requisitos de acceso.

71 metros cuadrados de media

Las 37 viviendas de La Mayacina tienen una superficie media de 71 metros cuadrados, y el precio medio del alquiler será de 416 euros. De las 37, 31 son de dos dormitorios, cinco de un dormitorio y una de cuatro habitaciones. Todas disponen de plaza de garaje y 20 incluyen trastero. La renta media se sitúa en 416 euros mensuales, con una horquilla que va desde los 343,68 hasta los 458,30 euros, salvo el caso de la vivienda destinada a familia numerosa, cuyo alquiler asciende a 735 euros.

El notario asignado por Casa 47, en el sorteo. / Casa 47

El pasado mes de marzo, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, visitó las viviendas de Mieres destinadas a este programa piloto de promoción de vivienda pública. “Se habla mucho del problema de la vivienda, de la crisis de la vivienda, pero no me canso de repetir que a la crisis se le pone fin cuando se garantiza el derecho, y los derechos en España se garantizan desde lo público”, afirmó la ministra en Mieres.

Rehabilitación

La responsable estatal también puso entonces especial énfasis en la rehabilitación como uno de los ejes clave de la política pública en materia de vivienda, "especialmente en territorios como Asturias". En este sentido, subrayó que “no se trata solo de construir nuevas viviendas, sino también de actuar sobre las ya existentes”, apostando por la mejora de la eficiencia energética y la recuperación de barrios consolidados.