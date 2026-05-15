La apalearon, pisaron su cabeza y le robaron la cartera en presencia de su hijo de dos años: enviada a prisión la pareja detenida por la brutal agresión

Diez y media de la noche del domingo 3 de mayo. Una mujer se encuentra, con su hijo de dos años, caminando junto al polideportivo de Figaredo (Mieres), dirigiéndose de vuelta a casa. En ese momento, es asaltada por una pareja, hombre y mujer, con intención de atracarla. Los hechos, desgraciadamente, acabaron yendo mucho más allá que un mero robo: la tiraron al suelo, la apalearon y le pisaron la cabeza. También la amenazaron para que no denunciara. No la amedrentaron. Acabaron siendo detenidos y ya están en prisión.

Tal y como explica la Fiscalía del Principado de Asturias, los hechos ocurrieron en la noche del día 3, la víctima "caminaba con su hijo de 2 años junto al polideportivo de Figaredo, cuando fue abordada por los detenidos". Nada más detenerla, el hombre "le propinó una patada en el pecho que la tiró al suelo, y tanto él como la detenida comenzaron a darle más patadas y a pisarla". Acto seguido, huyeron corriendo, llevándose la cartera de la mujer, que contenía 240 euros, y su teléfono móvil, que destrozaron. En uno de los momentos en los que le pisaban la cabeza, apuntan desde la Fiscalía, "la amenazaron para que no denunciara" la brutal agresión.

Ingreso en prisión

Finalmente, la pareja acabó siendo detenida tras las pesquisas realizadas por los cuerpos de seguridad. Esta semana, la Fiscalía solicitó a la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Mieres el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre y la mujer arrestados. Están acusados de un robo con violencia e intimidación "a una mujer, que iba acompañada de su hijo de dos años".

El ministerio público solicitó la entrada en la cárcel al considerar "que existe riesgo de fuga de los detenidos, dada la gravedad de los hechos y lo elevado de la pena que, en caso de condena, puede imponerse a los investigados". Igualmente, considera que hay "riesgo de que atenten contra bienes jurídicos de la víctima". El Tribunal mierense, de acuerdo con la petición de la Fiscalía, acordó el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de ambos detenidos.