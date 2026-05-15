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El Hospital Vital Álvarez Buylla reúne en Mieres a expertos internacionales en vértigo y trastornos del equilibrio

El centro sanitario del Caudal, en el centro del mapa científico de la otoneurología

II Jornadas de Patología Vestibular en el Hospital Álvarez Buylla de Mieres

II Jornadas de Patología Vestibular en el Hospital Álvarez Buylla de Mieres / LNE

David Orihuela

David Orihuela

Mieres

El Hospital Vital Álvarez-Buylla de Mieres acoge desde este viernes las II Jornadas de Patología Vestibular, un encuentro que convierte el centro sanitario del Valle del Caudal en punto de referencia nacional e internacional en el ámbito del vértigo y los trastornos del equilibrio. La participación de figuras de prestigio mundial como Michael Halmagyi, Ian Curthoys, Steven Rauch y Gülden Akdal, junto con especialistas de referencia de toda España, sitúa el centro en el mapa científico de la otoneurología.

El hospital Vital Álvarez Buylla de Mieres

El hospital Vital Álvarez Buylla de Mieres / LNE

La organización de estas jornadas por parte del Servicio de Otorrinolaringología "refleja la solidez de un equipo integrado por cinco especialistas que desarrolla una actividad integral en el ámbito de las patologías otorrinolaringológicas", destaca Salud. El servicio atiende de forma continuada patologías nasales, incluidas las rinitis alérgicas y no alérgicas; la poliposis nasosinusal, el papiloma invertido y las deformidades septonasales. También aborda patología cervical, como el bocio, tumores de tiroides y paratiroides, quistes cervicales y alteraciones de las glándulas salivales, así como patologías faringolaríngea, de la voz y otológica.

Destaca especialmente su dedicación al diagnóstico y tratamiento del vértigo, con especial atención al denominado "vértigo posicional paroxístico benigno", el trastorno vestibular más frecuente y una de las causas más comunes de vértigo, así como al vértigo migrañoso, la enfermedad de Ménière, el presbivértigo y otros trastornos del equilibrio.

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Para ello, el servicio incorpora técnicas avanzadas como el "Video Head Impulse Test", una prueba rápida y no invasiva que permite evaluar el funcionamiento de los canales semicirculares del oído interno, responsables de detectar los movimientos de la cabeza y de mantener estable la fijación de la mirada.

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El programa científico de las jornadas intenta mostrar "la amplitud y profundidad de este trabajo clínico". Además, la participación de expertos internacionales en sesiones en directo, la celebración de una mesa sobre el presente y el futuro de la otoneurología y la presentación de comunicaciones orales "consolidan estas jornadas como un espacio de actualización científica e intercambio profesional".

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