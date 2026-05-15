Langreo inicia los contactos con el tejido social para impulsar el debate sobre el barrio de El Puente: "Vamos a escuchar a todos"
El Ayuntamiento, tras suspender la operación urbanística que prevé expropiaciones, ya diseña las mesas de debate con los vecinos afectados
El Ayuntamiento de Langreo ha iniciado los primeros contactos con colectivos y representantes de la sociedad del concejo "para preparar la nueva fase de información y negociación" que quiere abrir sobre la operación urbanística de El Puente, "tras la suspensión oficial del procedimiento comunicada al Principado de Asturias". La operación, en un principio, contempla expropiaciones en la zona, algo con lo que están en contra parte de los afectados, que mantienen protestas contra el proyecto.
Desde el gobierno local de Langreo (IU) se van a diseñar cinco mesas de trabajo, ya anunciadas; se quiere ordenar "la participación de propietarios afectados, colindantes y colectivos del concejo, y abrir un proceso que permita escuchar todas las posiciones, aclarar dudas y explicar con el mayor detalle posible el alcance real del proyecto". En este sentido, la concejalía de Urbanismo, con José Antonio Cases, ya ha mantenido encuentros con representantes de algunos colectivos, "que han solicitado información sobre la operación y las opciones viables para culminar la transformación urbanística del centro de la ciudad".
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Desde el Ayuntamiento subrayan que se está trabajando ya "en la elaboración de un dosier informativo sobre la operación, que recogerá los principales datos urbanísticos, económicos y sociales del plan". Entre ellos, las partidas que componen la inversión de 20 millones de euros, "las condiciones para acceder a las 110 viviendas públicas de alquiler asequible, las garantías del procedimiento, las condiciones de realojo y la previsión de hasta 7 millones de euros para compensar a 46 propietarios".
El gobierno local considera "necesario" que el debate sobre el plan urbanístico de El Puente se produzca "con información completa y datos contrastados. La operación afecta de forma directa a un grupo de propietarios, pero también forma parte de la transformación urbana abierta por el soterramiento ferroviario y de la reordenación del centro de Langreo".
"Voluntad de diálogo y acuerdo"
El concejal de Urbanismo, José Antonio Cases, subraya que la nueva fase se abordará “con voluntad de escucha, diálogo y acuerdo”. “Vamos a escuchar todas las opciones y a todos los propietarios. Hay sensibilidades distintas y queremos que todas puedan expresarse. No se trata de imponer un criterio, sino de buscar la mejor solución posible dentro de la legalidad”, señala.
Cases insiste, no obstante, en que el proceso debe desarrollarse desde la lealtad y con datos ciertos. “El diálogo exige voluntad real de acuerdo, lealtad de todas las partes. Todas las posiciones son legítimas, pero no podemos trabajar desde el bloqueo, la intransigencia o la difusión de datos incompletos, interesados o que no se correspondan con la realidad. Langreo necesita soluciones para los afectados, pero también una salida para su futuro urbano”, afirma.
El gobierno local sostiene que, aunque se ha suspendido el procedimiento administrativo, esto no supone que se renuncie "a la transformación urbana". "Se abre una fase para explicar mejor la actuación, analizar alternativas, atender situaciones específicas y buscar acuerdos que permitan reducir el impacto sobre los afectados sin perder de vista el interés general del concejo", subrayan.
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