"Nevadona" en pleno 15 de mayo en Brañagallones, el corazón del parque natural de Redes

Estampas invernales en pleno mes de mayo en el parque natural de Redes. La vega de Brañagallones, en Caso, donde se encuentra el refugio de montaña (ahora cerrado a la espera de obras de reforma) se cubrió por completo por la nieve.

La vega de Brañagallones, completamente nevada. / J. Fernández

El llamado "corazón" del parque de Redes se encuentra a más de 1.200 metros de altura, pero ya mucho antes, en sus accesos, a pocos metros de Bezanes, la ruta de llegada ya empezaba a estar cubierta. Una nevada que puede ocasionar grandes destrozos entre la flora y los árboles, ya que la mayor parte de la vegetación está crecida y no está preparada para soportar el peso de la nieve.