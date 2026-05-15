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"Nevadona" en pleno 15 de mayo en Brañagallones, el corazón del parque natural de Redes

La vega casina, a más de 1.200 metros de altura, está tapada por la nieve, también parte de sus accesos

VÍDEO: Nevada en la subida a Brañagallones, en Caso, el corazón del parque natural de Redes

VÍDEO: Nevada en la subida a Brañagallones, en Caso, el corazón del parque natural de Redes

Luisma Díaz

Luisma Díaz

Luisma Díaz

Campo de Caso

Estampas invernales en pleno mes de mayo en el parque natural de Redes. La vega de Brañagallones, en Caso, donde se encuentra el refugio de montaña (ahora cerrado a la espera de obras de reforma) se cubrió por completo por la nieve.

La vega de Brañagallones, completamente nevada.

La vega de Brañagallones, completamente nevada. / J. Fernández

El llamado "corazón" del parque de Redes se encuentra a más de 1.200 metros de altura, pero ya mucho antes, en sus accesos, a pocos metros de Bezanes, la ruta de llegada ya empezaba a estar cubierta. Una nevada que puede ocasionar grandes destrozos entre la flora y los árboles, ya que la mayor parte de la vegetación está crecida y no está preparada para soportar el peso de la nieve.

Árboles con la hoja ya crecida doblados por el peso de la nieve.

Árboles con la hoja ya crecida doblados por el peso de la nieve. / J. Fernández

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