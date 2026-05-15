Oferta especial
"Nevadona" en pleno 15 de mayo en Brañagallones, el corazón del parque natural de Redes
La vega casina, a más de 1.200 metros de altura, está tapada por la nieve, también parte de sus accesos
Estampas invernales en pleno mes de mayo en el parque natural de Redes. La vega de Brañagallones, en Caso, donde se encuentra el refugio de montaña (ahora cerrado a la espera de obras de reforma) se cubrió por completo por la nieve.
El llamado "corazón" del parque de Redes se encuentra a más de 1.200 metros de altura, pero ya mucho antes, en sus accesos, a pocos metros de Bezanes, la ruta de llegada ya empezaba a estar cubierta. Una nevada que puede ocasionar grandes destrozos entre la flora y los árboles, ya que la mayor parte de la vegetación está crecida y no está preparada para soportar el peso de la nieve.
- Conmoción en Sueros (Mieres) tras la detención de un vecino por agresión sexual e intento de homicidio: 'Nunca piensas que a tu lado pueda vivir un salvaje así; ojalá se pudra en cárcel
- Golpe al tráfico de drogas en Mieres: una redada policial en un pub nocturno 'escoba' se salda con un detenido y 29 papelinas incautadas
- Una grúa de 24 toneladas, una polea y mucha pericia: el (milimétrico) rescate del camión de la Vuelta Ciclista que quedó suspendido en el aire al borde de un precipicio en el Angliru
- Jumanji' está en el centro de Mieres: la 'selva' de La Mayacina obliga al Ayuntamiento de Mieres a exigir una limpieza urgente
- Preacuerdo para los 710 despidos de Capgemini en España (algunos asturianos), con primas de hasta 24.000 euros a las salidas voluntarias
- Salvar al camión de la Vuelta: una grúa libera (tras hora y media de trabajos) el transporte pesado que quedó suspendido en el aire en una curva al bajar el Angliru tras la etapa
- ERE en Capgemini: la empresa propone reducir los despidos a 717 y la plantilla amenaza con movilizaciones si no ve 'voluntad real de acercar posturas
- El Ayuntamiento de Langreo hace efectiva la paralización de la reforma urbanística del barrio de El Puente 'para dialogar con los afectados