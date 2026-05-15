Nuevos cortes de tráfico en la autopista A-66 por obras en los túneles del Padrún
Los trabajos de mejora del firme obligarán a interrumpir la circulación
Las obras en la autopista A-66 obligarán a cortar desde este lunes, 18 de mayo, y hasta el 27 de mayo de manera alterna los túneles del Padrún, en Olloniego. Los trabajos, desarrollados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y con una inversión de 7,26 millones de euros, se centran en obras de modernización y mejora del asfalto. Consistirán en el fresado del pavimento y la reposición de la capa de rodadura para reforzar la seguridad vial. Los cortes se han programado principalmente en horario nocturno, entre las 22.00 y las 700 horas, con el objetivo de minimizar las molestias a los usuarios de la principal vía de comunicación con la meseta.
El calendario de cortes comenzará el lunes 18 y se prolongará hasta la noche del jueves 21 de mayo en el tubo sentido León. Posteriormente, el tráfico en sentido Oviedo se verá afectado el jueves 21 y el viernes 22 de mayo de 22.00 a 7.00 horas. De viernes a domingo el corte se ampliará de 22.00 a 10.00 horas y el lunes y martes será de nuevo hasta las 7.00 horas. Finalmente, la actuación concluirá con un último cierre en sentido León durante la noche del martes 26 al miércoles 27 de mayo.
Rutas alternativas
Para facilitar la movilidad, se han establecido itinerarios alternativos debidamente señalizados. Los vehículos que circulen hacia León deberán abandonar la autovía en la salida 35 (Olloniego) y circular por la carretera N-630 hasta reincorporarse a la A-66 en el enlace de Cardeo. En el caso del sentido Oviedo, el tráfico se desviará por el tubo contrario mediante el uso de los pasos de mediana existentes a ambos lados del túnel. Asimismo, para los desplazamientos entre Olloniego y Mieres, se recomienda utilizar la carretera AS-116 para conectar con la Autovía Minera (AS-I).
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