Las obras de la carretera de Llamo en Riosa, que conecta con las minas de Texeo, estarán listas este verano

Las obras de mejora de la carretera de La Vega a Llamo, en Riosa, están ya muy avanzadas. La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado utlima los trabajos en la RI-6, una actuación cuenta con una inversión de 1.885.950 euros y consiste en el acondicionamiento integral de 6,4 kilómetros de la vía, que conecta con el acceso senderista a las históricas minas de Texeo.

El viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Jorge García, y el director general de Infraestructuras, Guzmán Castro, visitaron este viernes los trabajos junto con el alcalde de Riosa, Roberto Álvarez. La fase final de las obras se centra en la mejora y la ampliación del puente existente a la altura de la intersección con la carretera RI-7, con el objetivo de que el puente permita el paso simultáneo de dos vehículos. Además, se completará el nuevo firme en el último kilómetro del recorrido de la vía. Posteriormente, se afrontará la renovación de la señalización horizontal y vertical y se instalarán los elementos de seguridad. La previsión es que los trabajos concluyan este verano.

La visita a las obras de la carretera. / LNE

El proyecto, subrayan desde el Principado, busca "reforzar la seguridad vial y mejorar la circulación en toda la carretera". Para ello, las labores se centran en la renovación del firme y también en "la adecuación del sistema de drenaje, mediante el revestimiento de cunetas y la reposición de distintos elementos, como los caños". Asimismo, se han construido cuatro muros de hormigón y una escollera.

Minas de Texeo

La RI-6 da servicio al valle de Felguera. Se trata de una vía bastante transitada, que presta servicio a los vecinos de varias localidades. Además, también conecta con las minas de Texeo. En concreto, esta ruta la cogen muchos senderistas, que dejan su vehículo en Llamo para hacer el último tramo andando. El poblado industrial de Rioseco, en Riosa, se integra en un paraje que conforma el asentamiento minero más antiguo de Europa. Las minas de Texeo iniciaron hace ya casi una década un proceso de reconversión turística que, aunque lentamente, busca convertir la sierra del Aramo en un imán para quienes visitan la región.