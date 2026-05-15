La recuperación del río Naredo, en Lena, a la espera del informe ambiental del Principado

El proyecto de recuperación ambiental y paisajística del tramo bajo del río Naredo, en Lena, está pendiente de la emisión del informe ambiental solicitado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico al Principado el 17 de abril, un trámite preceptivo antes de su aprobación técnica. Posteriormente, será necesario el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Lena, manifestando su conformidad con la actuación y la puesta a disposición de los terrenos necesarios además de asumir el mantenimiento posterior de las obras.

Este acuerdo, señalan desde el organismo estatal, “permitirá agilizar la tramitación evitando la necesidad de formalizar un convenio administrativo más complejo”. El proyecto, indican las mismas fuentes, “avanza conforme a los plazos administrativos necesarios para garantizar su viabilidad técnica, ambiental y jurídica”.

Esta actuación, que tiene una inversión estimada de más de cuatro millones de euros se centrará en un tramo de 2,5 kilómetros del río Naredo, donde se desarrollarán trabajos orientados a mejorar su estado ecológico y recuperar sus servicios ambientales. Entre las principales intervenciones previstas se incluyen la mejora del saneamiento de los núcleos de Piedracea y Palaciós para eliminar vertidos al río; la recuperación del cauce y de las riberas mediante la mejora del bosque de ribera y la retirada de elementos rígidos y la eliminación de barreras y obstáculos para mejorar la continuidad fluvial. También se prevé la construcción de una escala para peces en el azud existente y la adecuación de una senda peatonal y un parque fluvial para el uso público.

Presentado hace un año

El proyecto fue dado a conocer por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico a finales de abril de 2025. El plazo de ejecución ronda los dieciséis meses. La actuación afectaría al tramo comprendido entre Pola de Lena y la ermita de La Flor, situada en Piedracea, uno de los enclaves más conocidos del valle.

La alcaldesa de Lena, Gema Álvarez, afirmó recientemente que confía en que “finalmente el proyecto pueda ejecutarse, ya que se trata de una obra ambiciosa que puede dar un gran impulso turístico a un valle con gran atractivo, además de mejorar la calidad de vida de los vecinos". Este proyecto, defienden desde el Ayuntamiento y el movimiento vecinal, supondría una revitalización de una zona que tiene un gran potencial paisajístico y turístico.