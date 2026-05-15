La reparación del ‘puente viejo” de Sama se encuentra con un obstáculo: el contrato para elaborar el proyecto queda desierto por segunda vez

El primer paso dado por el Ayuntamiento de Langreo para abordar una actuación integral en el “puente viejo” de Sama se ha encontrado con un obstáculo. El contrato licitado para el análisis del estado de la estructura y la redacción del proyecto técnico de las obras de reparación ha quedado desierto por segunda vez. Ninguna empresa ha presentado oferta en el concurso convocado por el Consistorio.

El contrato incluía junto con el análisis del estado del puente sobre el río Nalón, que conecta el paseo de los Llerones a la altura de la antigua estación de Feve con la Avenida de Oviedo de Sama, la propuesta de intervención y la dirección de obra. El plazo fijado era de dieciocho meses, con una inversión de 10.890 euros.

El Ayuntamiento de Langreo licitó el contrato en septiembre del pasado año y solo se presentó una empresa, a la que se requirió más documentación, que no presentó. Meses después se volvió a intentar y en esta ocasión no se recibió ofertas de ninguna firma.

El contrato tiene como objetivo, explicó el gobierno local, “sentar las bases para la recuperación de una infraestructura de gran valor histórico y patrimonial para el concejo. El estudio preliminar permitirá conocer el grado de deterioro del puente, cuyo estado hace imprescindible una actuación planificada".

Dos fases

Se contemplan dos fases. En la primera "se llevará a cabo la evaluación y diagnóstico de la estructura, con un análisis detallado de las patologías que presenta y una propuesta de intervención adecuada a su estado”. La segunda fase incluirá la redacción del proyecto técnico, comentó el Ejecutivo municipal.

Este puente, que fue construido, según los datos municipales, en 1875, tiene protección integral. Fue rehabilitado en 2002 y posteriormente se ejecutaron obras de reasfaltado. El Consistorio reclamó años atrás al Principado que construyese un nuevo puente dentro del proyecto de urbanización del terreno liberado por el soterramiento de las vías de la antigua Feve.

La petición no fue atendida y ahora es el Ayuntamiento el que encarga los documentos para abordar una actuación integral. El primer paso para ello será analizar el estado de la estructura y redactar el proyecto.