El sector de la nieve advierte del peligro de perder fondos europeos en la estación de Valgrande-Pajares
Concesionarios, empresarios y clubes valoran la licitación del "bikepark", pero denuncian el retraso en las inversiones en la estación lenense
La Asociación Nieve y Montaña de Asturias, que agrupa a concesionarios, empresarios y clubes de Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno, ha denunciado el “importante retraso” que sufren las inversiones en la estación lenense. A pesar de valorar positivamente avances como la próxima licitación del bikepark, el colectivo recuerda que el proyecto ya es de 2023 y debía estar concluido el verano del año pasado, así que “los trabajos acaban de iniciarse con tres años de demora”. La principal preocupación de la asociación es "el estado real de la fase 2C" del plan de inversiones en Pajares, “de la que no se tienen noticias, no tiene consignación presupuestaria y ni siquiera sabemos si a día de hoy está incluida entre los proyectos a financiar por el Instituto de Transición Justa, que podría financiarlo hasta en un 70 por ciento”.
Se trata de un proyecto de 9,29 millones de euros para la construcción del telebike con iluminación y pistas. La asociación advierte sobre el riesgo de perder estas ayudas europeas por "negligencia" y cuestiona la capacidad del Gobierno del Principado para ejecutar los fondos comprometidos.
Problemas históricos de la estación
Más allá de los fondos europeos, el comunicado detalla una lista de problemas históricos que siguen sin resolverse y que consideran imprescindibles para que la estación sea un motor económico para el valle de Lena. Entre ellos destacan el estado "obsoleto" del sistema de nieve artificial, con más de la mitad de los cañones fuera de servicio, y la situación "calamitosa" de la iluminación y la urbanización, que incluye vertidos al río pendientes de una nueva depuradora.
Asimismo, denuncian el abandono de los edificios públicos y del albergue universitario, la falta de movimientos de tierras en pistas y la ausencia de avances en el modelo de gestión compartida con Fuentes de Invierno y León. Tras una temporada que califican de "calamitosa" por la gestión de la Dirección General de Deportes y los conflictos laborales, los empresarios y clubes instan a la Consejería a pasar de las "promesas y fotos" a los hechos para evitar el abandono generalizado del valle.
La licitación en marcha
Esta semana salía a licitación la construcción del bike-park, una serie de circuitos de bicicleta de montaña enfocados a ampliar el uso deportivo y lúdico del complejo lenense. El contrato tiene un valor de 368.940 euros, que con impuestos ascenderá a 446.418 euros. El plazo de ejecución de las obras deberá ser inferior a ocho meses.
El circuito principal será del tipo BTT (bicicleta de montaña), con dificultada entre media y baja, con un ancho de entre 1 y 1,5 metros. Todo ello, siguiendo los parámetros de la International Mountain Bicycling Association (IMBA). Las obras previstas consistirán en la apertura y construcción de esta plataforma, la ejecución de curvas, saltos, peraltes, mesetas, el diseño de elementos técnicos interiores en el circuito previsto, la construcción de estructuras viales, los drenajes, las tuberías y los trabajos auxiliares necesarios para poner en funcionamiento el bike park.
Esta licitación se enmarca dentro del plan de inversiones de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte para este año en Pajares, donde se prevén destinar 992.699 euros. Casi la mitad, para este circuito de bicicletas, pero también se construirán dos miradores panorámicos en la zona de Cuitu Nigru, así como la creación de senderos accesibles que conectarán la telecabina con estos puntos. También se prevé la conclusión del circuito de esquí de fondo.
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