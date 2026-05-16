Los científicos de van de cañas por Mieres: tres bares acogerán más de 20 charlas sobre ciencia en tres días

¿Qué hacen los bosques y su biodiversidad por nosotros? ¿Qué relación tiene el código postal con nuestra salud? ¿Son las rocas Patrimonio Histórico? Pueden ser charlas de barra de bar o sesudos estudios científicos. Por eso, estas cuestiones se abordarán los días 18, 19 y 20 de mayo en Mieres dentro del ciclo “Pint of Science”, que llenará los bares de ciencia. Es el mayor evento de divulgación científica gratuito del mundo y llega por primera vez a la capital del Caudal. En esta undécima edición la iniciativa alcanza 114 ciudades y pueblos de toda España con el objetivo de sacar la ciencia de los laboratorios y las aulas y acercarla lo más posible a la gente, usando los bares como medio.

Médicos del Mundo celebra el Día Internacional de la Mujer en la librería La Llocura de Mieres / LNE

En Mieres, el festival desplegará un ambicioso programa de 23 charlas científicas repartidas en tres sedes, La Llocura, La Vida Loca y L’Abellugu. Investigadores de la Universidad de Oviedo, el CSIC, el IMIB y el ISPA, entre otros, charlarán en los bares con los asistentes.

Las actividades comenzarán el lunes en a las 18.30 horas. En La Llocura (Calle Aller, 1). Alba Ardura hablará de la salud de los ríos, María Fernanda Fernández lo hará de patrimonio industrial y José Manuel Álvarez de biodiversidad. El café librería se centrará el martes en la flora amenazada, con una charla de Luz María Madrazo; la violencia de género, con Javier García Amez, y la ingeniería de carreteras históricas, con la charla de Pedro Plasencia. El miércoles 20, La Llocura cerrará con un bloque dedicado a la minería y su futuro. Susana Torno hablará de ventilación, Asun Cámara (exdirectora de la Politécnica de Barredo) lo hará de descarbonización, Inma Álvarez y Belén Prendes se centrarán en el miedo a los explosivos y Antonio Luis Marqués planteará la gran pregunta: “¿Hay futuro tras la minería?”.

En la cafetería La Vida Loca (Calle La Vega, 21) las actividades comenzarán también el lunes 18 a las 18.30 horas. Patricia Martínez Botía hablará de envejecer bien, seguida por Fredrik Dalerum, quien explicará el impacto del cambio climático en la biodiversidad del Ártico. Cerrará la tarde Víctor Calero Martín con una charla sobre la interceptación de mensajeros extracelulares.

El martes 19, la temática girará en torno a la salud, la historia y la fauna. Lucía Fernández Arce abrirá el debate sobre la importancia del código postal frente al código genético. A continuación, Víctor Cárdenes Van den Eyde descubrirá a los asistentes qué rocas forman parte de nuestro patrimonio histórico, dando paso a Alicia Herrador Rodríguez, que expondrá cómo influye la actividad humana en los mamíferos terrestres.

El miércoles 20, la naturaleza asturiana será la protagonista. Pipo Roces Díaz responderá a la pregunta de qué hacen los bosques y su biodiversidad por nosotros, mientras que Cristina Santín Nuño abordará las verdades y bulos sobre los incendios forestales. La sesión finalizará con Mauro Sanna y el caso del LIFE Fluvial sobre los bosques que vuelven.

L’Abellugu (Ramón y Cajal, 13) acogerá una jornada intensiva el miércoles 20 de mayo, también a partir de las 18.30 horas, con un bloque de charlas que conectan la química, la sostenibilidad y la energía. La tarde comenzará con Javier Fernández Reynes, quien explicará que "entre tú y yo hay química". Posteriormente, Sonia Ariznavarreta Alzu trasladará a los presentes hasta el norte con una ponencia sobre la biología terrestre de Groenlandia. El desafío del cambio climático volverá a escena de la mano de Luis A. Sañudo Fontaneda, que hablará sobre el diseño de calles verdes. El broche final al festival en esta sede lo pondrá Yoel Centeno Idiáñez, coordinador local del evento, con una charla sobre la búsqueda de electricidad en el volcán de Tenerife.