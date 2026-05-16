El Colegio Vega de Guceo da la vuelta al mundo y convierte el aula en un mapa vivo de culturas y aprendizajes compartidos

El pequeño Colegio Público Vega de Guceo aspira a que sus alumnos observen el mundo con la mayor perspectiva posible. El centro acaba de inaugurar en el Ateneo de Turón una exposición artística a través de la que se sumerge en el sentimiento de comunidad desde el respeto a todas las culturas.

“La vuelta al mundo de Vega de Guceo” es más que una muestra escolar. Es también una declaración de principios. En las aulas de este acogedor colegio turonés conviven niños y niñas de diferentes nacionalidades y culturas, una diversidad que el centro ha querido convertir en punto de encuentro y aprendizaje compartido.

Alumnos y profesoras del colegio, en la exposición. / Foto cedida a LNE

“La idea surge de la belleza que aporta la diversidad que llena nuestras aulas”, explican desde el colegio. Cada alumno llega con una mirada distinta del mundo, pero todas terminan entrelazándose en la esencia del valle de Turón, "un territorio acostumbrado históricamente a acoger a personas llegadas de muchos lugares".

La exposición, abierta hasta el 29 de mayo en horario de tarde y también durante la mañana del viernes, es el resultado de meses de trabajo colaborativo. Cada ciclo educativo investigó un continente diferente, acercándose a sus tradiciones, paisajes y formas de vida a través de propuestas creativas adaptadas a cada edad.

Un mural multicultural

En las paredes del Ateneo se mezclan colores, mapas, referencias culturales y trabajos manuales que hablan de África, Asia, Europa o América desde la mirada curiosa de la infancia. Pero detrás de cada dibujo y cada collage hay algo más profundo: la idea de que conocer otras culturas ayuda también a comprender mejor la propia.

El proyecto ha permitido a los alumnos “viajar por el mundo desde el aula”, descubriendo “la riqueza de la diversidad y todo lo que compartimos como comunidad”. Un mensaje especialmente significativo en un colegio pequeño, donde la convivencia diaria convierte la diferencia en algo natural.

La importancia de la lectura

La iniciativa se completa además con recomendaciones literarias para cada etapa educativa, desde álbumes ilustrados en Infantil hasta clásicos como "La vuelta al mundo en 80 días" para los mayores. La lectura aparece así como otra herramienta "para abrir ventanas al mundo".

Con globos terráqueos, pasaportes imaginarios y sonrisas infantiles, el Vega de Guceo ha logrado convertir una sencilla exposición escolar en un pequeño viaje colectivo alrededor del planeta y, al mismo tiempo, en una reivindicación de la convivencia como una de las mayores riquezas de la escuela pública.