Oferta especial
El Entrego escancia más de 1.000 litros de sidra en su festival anual
Una docena de lagares participan en el popular "Descorche"
El Entrego
El parque de La Laguna de El Entrego acogió el popular «Descorche», el festival de la sidra que reunió a una docena de lagares. Desde el mediodía se empezó a servir de forma gratuita más de mil litros de sidra en los diferentes puestos instalados.
En la cita festiva, la Asociación de Festejos de L’Entregu sacó a la venta 1.300 vasos conmemorativos, con la ilustración del edificio El Cafetón, una obra de la diseñadora local Celia Pandiella.
Desde el vecino concejo de Langreo llegó el Llagar Alonso, con quince cajas de sidra. «Acudimos todos los años», aseguró Javier Díaz, el propietario del negocio. En el parque de La Laguna se instalaron también puestos con diferentes productos, varios de ellos de repostería.
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