Mieres celebra su Gala del Deporte premiando a practicantes de una docena de disciplinas

Deportistas y equipos de una docena de disciplinas deportivas fueron galardonados en la XII Gala del Deporte de Mieres, que se celebró en el auditorio Teodoro Cuesta.

Natación, baloncesto, nihon tai-jitsu, gimnasia rítmica, sambo, judo, triatlón moderno, nhhon tai-jitsu, ajedrez, hockey patines, tiro al plato, pentatlón moderno y atletismo fueron las disciplinas en las que hubo premiados, tanto individuales, como por equipos.

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Además, se entregaron tres premios especiales. El galardón "Fernando Herrán" recayó en Juan Lana Fernández, del Baloncesto Villa de Mieres; el galardón a la trayectoria deportiva fue para Valeria López Soberón (gimnasia rítmica) y finalmente, se anunció la beca especial a la proyección deportiva para Alen Martínez Valdepeñas, practicante de gimnasia rítmica.