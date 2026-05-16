Mieres celebra su Gala del Deporte premiando a practicantes de una docena de disciplinas
Juan Lana y Valeria López recogieron los galardones especiales, el "Fernando Herrán" y el de la trayectoria deportiva
L. Díaz
Deportistas y equipos de una docena de disciplinas deportivas fueron galardonados en la XII Gala del Deporte de Mieres, que se celebró en el auditorio Teodoro Cuesta.
Natación, baloncesto, nihon tai-jitsu, gimnasia rítmica, sambo, judo, triatlón moderno, nhhon tai-jitsu, ajedrez, hockey patines, tiro al plato, pentatlón moderno y atletismo fueron las disciplinas en las que hubo premiados, tanto individuales, como por equipos.
Además, se entregaron tres premios especiales. El galardón "Fernando Herrán" recayó en Juan Lana Fernández, del Baloncesto Villa de Mieres; el galardón a la trayectoria deportiva fue para Valeria López Soberón (gimnasia rítmica) y finalmente, se anunció la beca especial a la proyección deportiva para Alen Martínez Valdepeñas, practicante de gimnasia rítmica.
- La apalearon, pisaron su cabeza y le robaron la cartera en presencia de su hijo de dos años: enviada a prisión la pareja detenida por la brutal agresión
- Golpe al tráfico de drogas en Mieres: una redada policial en un pub nocturno 'escoba' se salda con un detenido y 29 papelinas incautadas
- Una grúa de 24 toneladas, una polea y mucha pericia: el (milimétrico) rescate del camión de la Vuelta Ciclista que quedó suspendido en el aire al borde de un precipicio en el Angliru
- Jumanji' está en el centro de Mieres: la 'selva' de La Mayacina obliga al Ayuntamiento de Mieres a exigir una limpieza urgente
- Preacuerdo para los 710 despidos de Capgemini en España (algunos asturianos), con primas de hasta 24.000 euros a las salidas voluntarias
- Salvar al camión de la Vuelta: una grúa libera (tras hora y media de trabajos) el transporte pesado que quedó suspendido en el aire en una curva al bajar el Angliru tras la etapa
- Josefa Cabello, la abuela de las Cuencas que mantiene la guasa con 107 años y será homenajeada el sábado: 'A ver si aguanto el mes
- El Ayuntamiento de Langreo hace efectiva la paralización de la reforma urbanística del barrio de El Puente 'para dialogar con los afectados