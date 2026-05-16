Dos mil años de historia viva de Langreo: los centenarios del concejo dan sus consejos en el homenaje recibido, "hay que ser buena persona, cariñosa y humilde"

Son la historia viva de Langreo, una veintena de personas centenarias que han visto guerras, tiempos de paz, épocas de vacas gordas y flacas, gobiernos de todos los colores y un concejo que también ha cambiado de color, en el que ya no llueven cenizas negras de la industria pesada. Son Manuel Fernández Zapico (100 años), Felicísima Sanz (99), Florentina Martínez (99, ambas cumplen los cien este año), Oliva Rubín (100), Argentina García (100), Benjamín Castaño (100), Ángeles Velasco (100), Ángeles García Arbesú (100), Emilia Cordero (101), Honorina Cuesta (101), Asunción Martínez (102), María del Pilar Álvarez Barro (102), Marina Fernández 103 y Josefa Cabello (107). Nada menos que 1.414 años en el escenario de las Escuelas Dorado, donde este sábado se les rindió homenaje, 1.815 años de historia viva de Langreo, sumando las edades de los que, por diversas razones, no pudieron asistir al encuentro. Se trata de Rufino Fueyo (99), Aniceto Florentino Alonso (100), Adelina González (101) y Adela Rodríguez (101). Uno de los momentos más emotivos del acto fue el recuerdo a María Caridad Estrella Álvarez, que tenía que acudir al encuentro pero falleció el 3 de mayo, a los 102 años de edad.

Manuel Fernández Zapico, "Pampiedra"

Homenenaje a los centenarios langreanos / Mario Canteli

Cuando empezó la guerra, al padre de Manuel Fernández Zapico le reclutaron para fortificar, así que aquel niño de 10 años se quedó al frente de la casa familiar y “de les vaques”. Así que ahora, con 100 años, "Pampiedra", como todo el mundo llama a Fernández Zapico, natural de esta localidad langreana del valle de Samuño, dice rotundo que trabajó toda la vida. Eso sí, “en casa nunca se pasó fame, siembre había boroña”. Además de las vacas y la casa, Pampiedra entró a trabajar el 27 de julio de 1940 en Carbones Asturianos y se jubiló en 1985 en el lavadero de Modesta. En su memoria no baila ni un dato. Ha llegado al cumplir el siglo de edad con mucho trabajo pero también cuidándose, “no fumo ni bebo”, explica. Ahí hay un matiz, “un vasín de vino con la comida”, reconoce, “y algún domingo puedo tomar dos vinos”, añade.

Asunción Martínez

Homenenaje a los centenarios langreanos / Mario Canteli

Un vasín de vino, “pero de lo bueno”, toma también a diario Asunción Martínez que hace una semana cumplió 102 años y que hasta hace un par de meses vivía sola en su casa de Ciaño, “donde nací y donde voy a morir”. Asunción asegura que trabajó mucho, “sirviendo por las casas”, pero también afirma que siempre fue feliz. Ese es su secreto para llegar a su edad, “ser buena persona, cariñosa y humilde”.

Ángeles Velasco y Pilar Álvarez Barro

Homenenaje a los centenarios langreanos / Mario Canteli

Hacer la vida todo lo normal que se pueda pese a una edad tan avanzada mantiene la vitalidad. Ángeles Velasco cumplió 100 años el 30 de septiembre y todos los viernes, sin excepción va a la peluquería porque “verse guapa también ayuda”. “Hay que cuidarse lo que uno pueda”, asegura esta vecina de Sama. Trabajó “en lo que se podía”, tuvo un bar y ahora disfruta de ese siglo de vida con dos de sus hijos. Por desgracia ha visto fallecer a otros dos. Mientras Ángeles luce un peinado impecable a la puerta de las Escuelas Dorado se acerca a ella Pilar Álvarez Barro, que cumplirá 103 años en junio. “Somos amigas de toda la vida”, dice, y es mucho decir cuando las dos, que además son vecinas, superan los 100 años de edad.

Pilar nació en Naves, en Llanes, pero desde que se casó a los 27 años de edad vive en Sama, en Langreo, donde durante décadas tuvo una droguería y perfumería, “además de ser ama de casa”, apunta uno de sus dos hijos. Ante la clásica pregunta de cómo se llega a superar los 100 años de edad, la mujer tira de humor, “pues comiendo, porque si dejas de comer… malo, hay que alimentarse”.

Josefa Cabello

Homenenaje a los centenarios langreanos / Mario Canteli

La más veterana del grupo es Josefa Cabello. Esta malagueña emigrada a Lada cumplió en abril nada menos que 107 años de edad. Vive en La Felguera y tiene ciertos problemas de movilidad así que su principal preocupación en los últimos días era cómo iba a salir de su casa, un primero sin ascensor y con una escalera estrecha, para poder acudir al homenaje a los centenarios langreanos. No hubo ningún problema, sus familiares se encargaron de llevarla en volandas. “Salió todo muy bien, me bajaron y me metieron en un taxi”, explicaba antes de arrancar el acto. “Por cierto, el taxi era muy grande, no sabía yo que había taxis tan grandes, parecía una furgoneta”, comentaba agradecida por la comodidad del transporte. Josefa acompañada de sus dos hijas, Toñi y Pepi, y de una gran representación familiar.

El acto estuvo lleno de emoción, de aplausos y de risas. Todos los homenajeados recibieron un pequeño recuerdo de manos del alcalde de Langreo, Roberto García, y del concejal de Servicios Sociales, David Fernández. Entre los dos no suman ni los 99 años de los más jóvenes de los homenajeados este sábado. Los que pudieron acudir al acto recibirán el obsequio en sus domicilios.

Honorina Cuesta estaba "muy nerviosa"

Los centenarios agradecieron que se les recuerde. “Que se acuerden de las viejas está muy bien”, resumía Pilar Álvarez Barro. Todos tienen ciertos achaques. El más común es la sordera, como dejó claro Honorina Cuesta, de 101 años, a la que en más de una ocasión se le escuchó decir con mucha gracia mientras aún estaba sentada entre el público, “no oigo nada”. Ya en el escenario, junto a sus compañeras y compañeros, reconoció que estaba “muy nerviosa”. “Yo también”, le contestó el alcalde. Honorina estaba como en casa, comentando lo que ocurría y recordando que tenía 101 años.

"Memoria viva de Langreo"

El concejal de Servicios Sociales, David Fernández, a sus 38 años de edad, apuntó que “cumplir más de cien años supone ser testigo de grandes acontecimientos históricos” y calificó a los homenajeados como “la memoria viva de Langreo”. El edil reveló que la idea del acto de este sábado, la iniciativa para reconocer a los centenarios del concejo partió del alcalde, Roberto García. Él fue el encargado de cerrar las intervenciones. Parecía que tenía un discurso preparado, sacó unos folios del bolsillo, pero al poco se acomodó en el atril mirando a sus vecinos de mayor edad y olvidó esos papeles. El alcalde destacó algo que quedaba patente con solo mirar al público asistente. “La mayoría de los centenarios de Langreo viven en su casa atendidos por sus familias”, explicó. Y así es, allí estaban los orgullosos familiares de todos los homenajeados. Eso es para el primer edil un ejemplo de la calidad humana de los langreanos. “Tenéis una edad que además de impresionar es inspiradora”, subrayó García, que aseguró que en “en la mirada de estas personas -los centenarios- está la historia de Langreo”. Les deseó, “salud, serenidad y momentos felices”.

Es precisamente lo que hubo en el acto de este sábado. Mucha salud para llegar a cumplir los 100 años de edad, la serenidad que da la experiencia de tantos años y el momento feliz del homenaje rodeados de familiares y amigos.

La casa de cultura Escuelas Dorado de Sama, en la que seguro que estudió alguno de ellos, bien entrando por la puerta de los niños o por la de las niñas, letreros que aún se conservan, se llenó este sábado de vida, de vidas. Detrás de cada uno de esos centenarios hay una historia, hay una lucha, hay sufrimiento y alegría, y este sábado fue momento de rendirles tributo, de agradecerles todo lo que han hecho por el concejo.

El emotivo acto logró reunir a un grupo de personas que han visto pasar ante sus ojos un siglo de historia de Langreo. Y así acabó el acto, con el himno de Langreo interpretado por el Ochote Langreano bajo la dirección de Patricia Miriam Martínez Iglesias. La formación también había abierto en acto con “Mocina, dame un besín” y “Axuntábense”. “¿Qué están cantando?”, preguntaba Honorina. Sí, para usted y sus compañeros, que bien merecido lo tienen.