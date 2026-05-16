La Movida llega al IES Cuenca del Nalón con el musical "Edad de Oro"
Los alumnos de Artes Escénicas, Música y Danza del centro ofrecieron dos representaciones de su proyecto este viernes
L. Díaz
Un grupo de estudiantes de una escuela de artes -bailarines, músicos y actores- sueñan con llegar a triunfar algún día. El Rock-Ola es el lugar de encuentro de estos jóvenes que tendrán que ir sorteando diversos obstáculos, en las aulas y en sus propias vidas. Y no solo ellos, también sus profesores. Este es el argumento de la "Edad de Oro", el musical que ha servido como proyecto final para el alumnado del Bachillerato de Artes Esénicas, Música y Danza del IES Cuenca del Nalón de Langreo.
Con el proyecto, los alumnos viajron al Madrid de los años ochenta a través de unos personajes y una banda sonora que transporta al público a esa “Edad de oro”. Los estudiantes interpretan en directo los temas musicales y, en alguno de los casos, también los tocan.
Tras el ensayo general del día 13 de mayo, con público de alumnos de 4.º de la ESO de varios centros educativos, este viernes se desarrollaron dos representaciones. Por la mañana hubo función en horario escolar para el alumnado; por la tarde, desde las 17.30 horas, con entrada libre.
Al alumnado del bachillerato de la modalidad de Escénicas se suma en este montaje la colaboración de estudiantes de Atención Educativa de 3.º de ESO y de Artes Plásticas de 2.º y 1.º de Bachillerato. Estos últimos, además, se encargaron del diseño y construcción de la escenografía.
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