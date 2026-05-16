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La ofrenda floral culmina la Semana Cultural dedicada a Dolores Ibárruri "Pasionaria" en Langreo

La programación contó con recitales poéticos y musicales, cine y el acto político de este sábado

La ofrenda floral a Dolores Ibárruri, este sábado en La Felguera.

La ofrenda floral a Dolores Ibárruri, este sábado en La Felguera. / LNE

Luisma Díaz

Luisma Díaz

Langreo

El monolito en honor de «Pasionaria» en La Felguera fue el punto en el que culminó la celebración de la 20.ª Semana Cultural dedicada a la figura de Dolores Ibárruri, la histórica dirigente del Partido Comunista Español. En el acto político y la ofrenda floral de este sábado intervinieron el alcalde de Langreo, Roberto García; Verónica Barbero, portavoz de Sumar en el Congreso y Enrique Santiago, secretario general del PCE y diputado de IU-Sumar.

Previamente, jueves y viernes se habían celebrado diversos actos culturales. El jueves se organizó el recital poético y musical «Poesías para Dolores», con la escritora Carmen Barrios y la guitarrista May Andrés. El viernes, por su parte, se proyectó la película documental «Pasionaria», de Amparo Climent.

Asistentes al acto, con Alejandro López, del PC de Langreo, de espaldas presentándolo.

Asistentes al acto, con Alejandro López, del PC de Langreo, de espaldas presentándolo. / LNE

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