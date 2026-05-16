La ofrenda floral culmina la Semana Cultural dedicada a Dolores Ibárruri "Pasionaria" en Langreo

El monolito en honor de «Pasionaria» en La Felguera fue el punto en el que culminó la celebración de la 20.ª Semana Cultural dedicada a la figura de Dolores Ibárruri, la histórica dirigente del Partido Comunista Español. En el acto político y la ofrenda floral de este sábado intervinieron el alcalde de Langreo, Roberto García; Verónica Barbero, portavoz de Sumar en el Congreso y Enrique Santiago, secretario general del PCE y diputado de IU-Sumar.

Previamente, jueves y viernes se habían celebrado diversos actos culturales. El jueves se organizó el recital poético y musical «Poesías para Dolores», con la escritora Carmen Barrios y la guitarrista May Andrés. El viernes, por su parte, se proyectó la película documental «Pasionaria», de Amparo Climent.