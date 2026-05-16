El secreto para llegar a los 100 años de Manuel Fernández: "Ni fumo ni bebo, solo un vasín de vino con las comidas"
Langreo homenajea a sus vecinos centenarios en un acto que es historia viva: 1.815 años de vida conjunta en el concejo
Cuando empezó la guerra, al padre de Manuel Fernández Zapico le reclutaron para fortificar, así que aquel niño de 10 años se quedó al frente de la casa familiar y “de les vaques”. Así que ahora, con 100 años, "Pampiedra", como todo el mundo llama a Fernández Zapico, natural de esta localidad langreana del valle de Samuño, dice rotundo que trabajó toda la vida. Eso sí, “en casa nunca se pasó fame, siembre había boroña”.
"Pampiedra" fue uno de los centenarios langreanos que este sábado recibieron el homenaje municipal. La mayoría eran mujeres, (todas menos cuatro). Además de las vacas y la casa, Pampiedra entró a trabajar el 27 de julio de 1940 en Carbones Asturianos y se jubiló en 1985 en el lavadero de Modesta. En su memoria no baila ni un dato. Ha llegado al cumplir el siglo de edad con mucho trabajo pero también cuidándose, “no fumo ni bebo”, explica. Ahí hay un matiz, “un vasín de vino con la comida”, reconoce, “y algún domingo puedo tomar dos vinos”, añade.
De los 99 a los 107 años
Junto a Manuel Fernández Zapico estuvieron presentes en el acto de las Escuelas Dorado de Sama Felicísima Sanz (99), Florentina Martínez (99, ambas cumplen los cien este año), Oliva Rubín (100), Argentina García (100), Benjamín Castaño (100), Ángeles Velasco (100), Ángeles García Arbesú (100), Emilia Cordero (101), Honorina Cuesta (101), Asunción Martínez (102), María del Pilar Álvarez Barro (102), Marina Fernández 103 y Josefa Cabello (107).
Nada menos que 1.414 años en el escenario de las Escuelas Dorado, 1.815 años de historia viva de Langreo, sumando las edades de los que, por diversas razones, no pudieron asistieron al homenaje. Se trata de Rufino Fueyo (99), Aniceto Florentino Alonso (100), Adelina González (101) y Adela Rodríguez (101). Uno de los momentos más emotivos del acto fue el recuerdo a María Caridad Estrella Álvarez, que tenía que acudir al encuentro pero falleció el 3 de mayo, a los 102 años de edad.
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