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El vallisoletano Sergio Guillén gana el concurso de cuentos de La Felguera con una reescritura de "La Regenta"

El autor, que se impuso entre más de 1.500 originales, revive en "La sirvienta de Vetusta" la trama de la obra de Clarín desde los ojos de Petra, criada de Ana Ozores

El jurado del concurso de relatos de La Felguera, reunido en el Palacio de las Nieves

El jurado del concurso de relatos de La Felguera, reunido en el Palacio de las Nieves / LNE

David Orihuela

David Orihuela

Langreo

“La sirvienta de Vetusta” es una reescritura parcial de “La Regenta” desde la visión de Petra, la sirvienta de Ana Ozores. Ese planteamiento ha servido al vallisoletano Sergio Guillén para alzarse con el premio de la LXXVII edición del Concurso Internacional de Relatos, en la modalidad de cuentos o narrativa breve, convocado por la Sociedad de Festejos y Cultura “San Pedro" de la Felguera con el patrocinio de Bayer y la colaboración del Ayuntamiento de Langreo.

Guillén se lleva los 4.000 euros a los que optaron un total de 1.590 relatos procedentes de un total de 35 países. De España se recibieron 937, entre los que se encuentran 59 participantes de Asturias. El certamen ha recibido además obras procedentes de diversos países de Europa y América Latina, así como de Israel, Estados Unidos, Australia, Canadá e incluso Taiwán. El de La Felguera es el concurso de cuentos más antiguo de España.

El jurado del concurso de cuentos de La Felguera, en el Palacio de las Nieves

El jurado del concurso de cuentos de La Felguera, en el Palacio de las Nieves / LNE

"Un cuento muy bien construido"

Salvador Gutiérrez, presidente del jurado, explicó como el autor plantea “una visión de la trama, de los hechos, desde los personajes que están entre bambalinas, sirviendo y a veces padeciendo el trato de los jefes”. El catedrático y académico de la RAE subrayó que pese a que el autor no es asturiano, “se trata de un relato muy bonito y muy ligado a Asturias”. Además, señaló, “es un cuento muy bien construido, muy coherente y con mucha lógica”.

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Además de Gutiérrez, el jurado estuvo compuesto por Francisco García Pérez, catedrático de enseñanza secundaria, escritor y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA; Javier García Cellino, escritor, poeta y también colaborador de LA NUEVA ESPAÑA; José Manuel Díaz González, maestro y licenciado en Filología Románica; Maite Juan Fuente, licenciada en Historia del Arte; Ramón Rodríguez Suárez, licenciado en Filología Románica; Verónica González Fernández, licenciada en Filología Inglesa y máster en Dirección de Comunicación, Protocolo y Relaciones Públicas y Socorro Suárez Lafuente, catedrática de Filología Inglesa de la Universidad de Oviedo. Ángeles Caso Machicado, escritora y María Teresa Álvarez García, licenciada en Ciencias de la Información, por motivos personales no pudieron asistir en esta ocasión, siendo parte del jurado de forma habitual en ediciones anteriores.

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