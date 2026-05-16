Los vecinos de El Puente critican que se presente el plan del barrio "como una oportunidad"

"No aceptamos que la expropiación de nuestras viviendas y negocios se presente como una oportunidad".Es la respuesta de los vecinos de la calle José Álvarez Valdés, en el barrio de El Puente, en Langreo, ante la postura municipal que pese a paralizar el proyecto para expropiar medio centenar de viviendas y construir tres bloques con 110 pisos de alquiler asequible, lo sigue viendo como una buena opción urbanística. "El progreso no puede construirse arruinando la vida de las personas", insisten los afectados por esas hipotéticas expropiaciones que acusan al equipo de gobierno de "manipular para ganar tiempo y enfriar la indignación de la población".

Protesta de vecinos de El Puente ante el Ayuntamiento de Langreo / Juan Plaza

información y negociación

El Ayuntamiento de Langreo ha iniciado los primeros contactos con colectivos y representantes de la sociedad del concejo "para preparar la nueva fase de información y negociación" que quiere abrir sobre la operación urbanística, "tras la suspensión oficial del procedimiento comunicada al Principado de Asturias". Desde el gobierno local de Langreo (IU) se van a diseñar cinco mesas de trabajo, ya anunciadas; se quiere ordenar "la participación de propietarios afectados, colindantes y colectivos del concejo, y abrir un proceso que permita escuchar todas las posiciones, aclarar dudas y explicar con el mayor detalle posible el alcance real del proyecto". En este sentido, la concejalía de Urbanismo, con José Antonio Cases, ya ha mantenido encuentros con representantes de algunos colectivos, "que han solicitado información sobre la operación y las opciones viables para culminar la transformación urbanística del centro de la ciudad".

A los vecinos de la calle José Álvarez Valdés todo esto les parece pura estrategia." No existe diálogo real; con la vecindad no ha hablado nadie", subrayan, y añaden además que "no se trata de convencernos, sino de escuchar que existen alternativas. Porque hay soluciones, lo que falta es voluntad política para aplicarlas". Insisten en que hay una línea que no cruzarán, "la expropiación de nuestras casas y negocios".

Desde el Ayuntamiento subrayan que se está trabajando ya "en la elaboración de un dosier informativo sobre la operación, que recogerá los principales datos urbanísticos, económicos y sociales del plan", en palabras de Cases. Entre ellos, las partidas que componen la inversión de 20 millones de euros, "las condiciones para acceder a las 110 viviendas públicas de alquiler asequible, las garantías del procedimiento, las condiciones de realojo y la previsión de hasta 7 millones de euros para compensar a 46 propietarios".

"Se manipula la verdad"

Los afectados por esas expropiaciones que por el momento se han paralizado mantienen que "se manipula la verdad, se nos oculta información clara, se dejan caer datos que no se sabe de dónde salen y se rechazan otras soluciones viables". Los vecinos recuerdan que "en los presupuestos regionales únicamente figuran 3,7 millones de euros para expropiaciones" y que "nadie explica de dónde saldrá el resto, que aunque lo hubiera sería insuficiente"

"¿Con quién hablasteis?, ¿por qué no es pública cada reunión? ¿Por qué no hay claridad sobre quienes pretendéis que formen las mesas de diálogo? ¿Está cerrado ya el proyecto especial de reserva regional de suelo?, o ¿quieren seguir convenciendo a la población que es la única opción?". Son las preguntas que desde la calle José Álvarez Valdés lanzan al Ayuntamiento un grupo de vecinos que mantiene desde hace 48 días un encierro en el salón de Plenos del Consistorio langreano.