Los alquileres "chollo" se acaban en las Cuencas: los precios suben un 50% en año y medio

Ya no hay «chollos» para alquilar en las Cuencas. Durante años el precio de los arrendamientos en los valles mineros permanecieron prácticamente estancados, pero en apenas 18 meses, tal y como destacan profesionales del sector inmobiliario, los precios se han disparado «entre un 40 y un 60 por ciento, según la zona». Existe, además, una oferta «muy escasa», que se agota «al instante», ya que las agencias tienen «listas de espera» de familias que están aguardando por una vivienda en régimen de alquiler.

Los pisos con ascensor en el casco urbano de Mieres o Langreo cuestan ya, como mínimo, 600 euros, y esos suelen ser estudios y apartamentos. Los que cuestan menos, «y no mucho menos económicos», recalcan desde el sector inmobiliario, o carecen de ascensor, o se encuentran en localidades más periféricas de los grandes concejos. Echando una ojeada a los grandes portales de internet se confirma esta tendencia. En los municipios medianos, como Aller, Lena, San Martín o Laviana, también los alquileres se han encarecido, y de nuevo, la oferta es «muy corta».

Desconfianza de los propietarios

El motivo de este escaso número de pisos en el mercado del alquiler se encuentra, según Juan Carlos Elías (propietario de Casal, inmobiliaria con cinco oficinas en las Cuencas), en «las restricciones que tienen los propietarios, hay desconfianza», sobre todo «a partir de la Ley de 2019». Desde ese año, y progresivamente, la oferta en los valles mineros «cayó a la mitad, o más», pese a que muchas viviendas «permanecen vacías. Se fueron reduciendo poco a poco, hasta ahora».

Corrobora que los precios «han aumentado mucho, en año y medio», superando el 50% de subida. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), entre 2015 y 2024 uno de los concejos de Asturias donde más subieron los alquileres, un 15%, fue en Aller. El motivo, según el sector inmobiliario, está más bien lo «bajísimos que llegaron a ser» estos precios en su momento.

El perfil de quien busca piso en las Cuencas también ha cambiado. Antes existía un gran movimiento desde las zonas más rurales de Langreo, Mieres o Laviana a las capitales del concejo. Ahora, la mayor parte de los pisos los alquilan personas que buscan un precio algo más económico que en Oviedo o Gijón, «a los que no les importa desplazarse para el trabajo, siempre y cuando cuenten con buenos servicios en la zona», algo que sí ocurre, en general, en los valles mineros. El mercado del alquiler, por tanto, ahora es «regional, no tan local como antes», subrayan desde las inmobiliarias.

El testimonio de los que buscan casa

Quien tiene claro que buscar un piso de alquiler en las Cuencas ha dejado de ser «un chollo» es Federico Suárez. Lleva «semanas sin encontrar nada», apenas «hay anuncios en internet, no hay comunicación directa con los arrendatarios... Estoy en alguna lista de espera, junto a mi pareja», subraya. Su caso no es el más urgente, «simplemente queremos ir a vivir juntos y emprender una vida fuera de casa». Conocen casos de personas que «ya estaban de alquiler, y a quienes quieren subírselo mucho, buscan otra cosa, y no la hay». «La vivienda, en general, de alquiler o no, está siendo un grave problema, más para los jóvenes», concluye.