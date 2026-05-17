Las amigas centenarias de Langreo recomiendan ir a la peluquería para "verse guapa" y también "alimentarse bien"
Ángeles Velasco, de 100 años, y Pilar Álvarez Barrio, de 103, son vecinas en Sama y mantienen una amistad "de toda la vida"
Ángeles Velasco y Pilar Álvarez Barro son vecinas y amigas de toda la vida. Las dos viven en Sama, en Langreo, y se ven casi a diario. Algo habitual en una localidad pequeña, lo que ocurre es que cuando Pilar Álvarez Barro dice “somos amigas de toda la vida”, significa mucho. Dentro de poco más de un mes, el 30 de junio, Pilar cumplirá 103 años, su amiga Ángeles, Gelita, ya cumplirá 101 el 30 de septiembre.
Las dos llevan una vida todo lo normal que pueden pese a una edad tan avanzada, eso les ayuda a seguir sumando años. Ángeles Velasco va todos los viernes, sin excepción, a la peluquería porque “verse guapa también ayuda”. “Hay que cuidarse lo que uno pueda”, asegura. Trabajó “en lo que se podía”, tuvo un bar y ahora disfruta de ese siglo de vida con dos de sus hijos. Por desgracia ha visto fallecer a otros dos. Mientras Ángeles luce un peinado impecable a la puerta de las Escuelas Dorado se acerca a ella Pilar Álvarez Barro, que cumplirá 103 años en junio.
Pilar nació en Naves, en Llanes, pero desde que se casó a los 27 años de edad vive en Sama, en Langreo, donde durante décadas tuvo una droguería y perfumería, “además de ser ama de casa”, apunta uno de sus dos hijos. Ante la clásica pregunta de cómo se llega a superar los 100 años de edad, la mujer tira de humor, “pues comiendo, porque si dejas de comer… malo, hay que alimentarse”.
Las dos participaron este sábado en el homenaje que el Ayuntamiento de Langreo rindió a sus vecinos centenarios. Manuel Rosete, el presentador bromeaba diciendo que “aunque sea sábado, seguro que Gelita fue temprano a la peluquería para estar hoy tan guapa”. La verdad es que las dos tenían un aspecto envidiable.
Los centenarios de Langreo
Junto a las amigas centenarias, en las Escuelas Dorado de Sama estuvieron otros vecinos y vecinas que este año cumplen un siglo o más. Allí estaban Manuel Fernández Zapico (100 años), Felicísima Sanz (99), Florentina Martínez (99, ambas cumplen los cien este año), Oliva Rubín (100), Argentina García (100), Benjamín Castaño (100), Ángeles Velasco (100), Ángeles García Arbesú (100), Emilia Cordero (101), Honorina Cuesta (101), Asunción Martínez (102), María del Pilar Álvarez Barro (102), Marina Fernández 103 y Josefa Cabello (107). Otros homenajeados que no pudieron acudir al encuentro fueron Rufino Fueyo (99), Aniceto Florentino Alonso (100), Adelina González (101) y Adela Rodríguez (101). María Caridad Estrella Álvarez, tenía que estar presente y pero falleció el 3 de mayo, a los 102 años de edad.
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