Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

«Casa Repinaldo», de Candás, se alza en Turón con el Campeonato de Asturias de fideuá

El restaurante participará en el certamen internacional que se celebra en Gandía

Los ganadores y los organizadores del certamen.

Los ganadores y los organizadores del certamen. / LNE

Elena Peláez

Turón (Mieres)

Casa Repinaldo, de Candás, se alzó con el primer premio en la segunda edición del Campeonato de Asturias de fideuá y participará en el concurso internacional que se celebrará en Gandía (Valencia) el 10 de junio. En el certamen, que se celebró en el Espacio Cultural Pozo San José de Turón, la segunda posición fue para La Botica, de Lastres, y el tercero para el Hotel Silken Ciudad de Gijón.

El concurso internacional de fideuá, que se organiza en Gandía cada año, llega el próximo mes a la 51ª edición. Desde 1975 se celebra este certamen que reúne a chefs y restaurantes de diversos rincones de España, pero también de diferentes países. Los participantes aspiran a un premio de 2.500 euros.

El campeonato de Asturias de fideuá fue organizado por el Ayuntamiento de Mieres, la Sociedad Turonesa de Festejos y la empresa de eventos gastronómicos Gustatio. Con este evento, que llega a su segunda edición, se busca promocionar este plato, incrementar el grado de conocimiento de esta elaboración y de su historia y dar a conocer sus diversas posibilidades y opciones de acompañamientos.

Una jornada con variadas actividades

Junto al Campeonato de Asturias de fideuá se desarrollaron más actividades en el Espacio Cultural Pozo San José. El público pudo acercarse al mercáu tradicional y disfrutar con la sesión vermú, amenizada por «Cassettres».

Noticias relacionadas

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en las Cuencas

También hubo juegos tradicionales y una masterclass de fideuá a cargo de Pilar Meana, de «La Cantina de Villalegre». La actividad desarrollada en Turón incluyó el reparto de fideuá realizada por el maestro Paellero Jesús Melero.  

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La apalearon, pisaron su cabeza y le robaron la cartera en presencia de su hijo de dos años: enviada a prisión la pareja detenida por la brutal agresión
  2. Golpe al tráfico de drogas en Mieres: una redada policial en un pub nocturno 'escoba' se salda con un detenido y 29 papelinas incautadas
  3. Una grúa de 24 toneladas, una polea y mucha pericia: el (milimétrico) rescate del camión de la Vuelta Ciclista que quedó suspendido en el aire al borde de un precipicio en el Angliru
  4. Jumanji' está en el centro de Mieres: la 'selva' de La Mayacina obliga al Ayuntamiento de Mieres a exigir una limpieza urgente
  5. Preacuerdo para los 710 despidos de Capgemini en España (algunos asturianos), con primas de hasta 24.000 euros a las salidas voluntarias
  6. Salvar al camión de la Vuelta: una grúa libera (tras hora y media de trabajos) el transporte pesado que quedó suspendido en el aire en una curva al bajar el Angliru tras la etapa
  7. Josefa Cabello, la abuela de las Cuencas que mantiene la guasa con 107 años y será homenajeada el sábado: 'A ver si aguanto el mes
  8. El Ayuntamiento de Langreo hace efectiva la paralización de la reforma urbanística del barrio de El Puente 'para dialogar con los afectados

Dionisio González, artista que expone en el Pozo Santa Bárbara: "Busco una restitución activa de la memoria histórica de las Cuencas"

«Casa Repinaldo», de Candás, se alza en Turón con el Campeonato de Asturias de fideuá

«Casa Repinaldo», de Candás, se alza en Turón con el Campeonato de Asturias de fideuá

Morcín celebra el día 24 el XVI Certamen regional de ganado equino

Morcín celebra el día 24 el XVI Certamen regional de ganado equino

Las amigas centenarias de Langreo recomiendan ir a la peluquería para "verse guapa" y también "alimentarse bien"

Las amigas centenarias de Langreo recomiendan ir a la peluquería para "verse guapa" y también "alimentarse bien"

La escuelina de Laviana, "El Cascayu", ya forma parte de la red autonómica

La escuelina de Laviana, "El Cascayu", ya forma parte de la red autonómica

Los científicos se van de cañas por Mieres: tres bares acogerán más de 20 charlas sobre ciencia en tres días

Los científicos se van de cañas por Mieres: tres bares acogerán más de 20 charlas sobre ciencia en tres días

Los alquileres "chollo" se acaban en las Cuencas: los precios suben un 50% en año y medio

Los alquileres "chollo" se acaban en las Cuencas: los precios suben un 50% en año y medio

Lena da a conocer su "Castillu de Tiós": lo que se pensaba que era un castro resultó ser una fortaleza de Reino de Asturias

Lena da a conocer su "Castillu de Tiós": lo que se pensaba que era un castro resultó ser una fortaleza de Reino de Asturias
Tracking Pixel Contents