«Casa Repinaldo», de Candás, se alza en Turón con el Campeonato de Asturias de fideuá

Casa Repinaldo, de Candás, se alzó con el primer premio en la segunda edición del Campeonato de Asturias de fideuá y participará en el concurso internacional que se celebrará en Gandía (Valencia) el 10 de junio. En el certamen, que se celebró en el Espacio Cultural Pozo San José de Turón, la segunda posición fue para La Botica, de Lastres, y el tercero para el Hotel Silken Ciudad de Gijón.

El concurso internacional de fideuá, que se organiza en Gandía cada año, llega el próximo mes a la 51ª edición. Desde 1975 se celebra este certamen que reúne a chefs y restaurantes de diversos rincones de España, pero también de diferentes países. Los participantes aspiran a un premio de 2.500 euros.

El campeonato de Asturias de fideuá fue organizado por el Ayuntamiento de Mieres, la Sociedad Turonesa de Festejos y la empresa de eventos gastronómicos Gustatio. Con este evento, que llega a su segunda edición, se busca promocionar este plato, incrementar el grado de conocimiento de esta elaboración y de su historia y dar a conocer sus diversas posibilidades y opciones de acompañamientos.

Una jornada con variadas actividades

Junto al Campeonato de Asturias de fideuá se desarrollaron más actividades en el Espacio Cultural Pozo San José. El público pudo acercarse al mercáu tradicional y disfrutar con la sesión vermú, amenizada por «Cassettres».

Noticias relacionadas

También hubo juegos tradicionales y una masterclass de fideuá a cargo de Pilar Meana, de «La Cantina de Villalegre». La actividad desarrollada en Turón incluyó el reparto de fideuá realizada por el maestro Paellero Jesús Melero.