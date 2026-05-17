Lena da a conocer su "Castillu de Tiós": lo que se pensaba que era un castro resultó ser una fortaleza de Reino de Asturias
Medio centenar de senderistas asisten a la ruta guiada por el arqueólogo Alfonso Fanjul, una iniciativa del "Proyecto Pintaius" con el que se quiere impulsar el conocimiento del pasado del concejo
El «proyecto Pintaius» desarrollado por el Ayuntamiento de Lena nació como una forma de reivindicar el pasado astur y romano del concejo, centrándose en la figura de l que está considerado el «primer asturiano», o al menos el primero cuya vida está documentada.
Como parte de las investigaciones se realizaron excavaciones en el entorno de la localidad de Tiós, donde se esperaba hallar un castro. Resultó ser un castillo, posterior en el tiempo, pero de gran relevancia: es una de las dos fortalezas medievales conocidas del Reino Astur primigenio, el del siglo VIII (el otro más conocido y con la excavación más desarrollada es el de Gauzón (Castrillón).
Para poner en valor este patrimonio medieval que empieza a aflorar –hay más investigaciones en Lena en el marco del proyecto «Pintaius», como las de la torre defensiva de El Curucho, del siglo X–este sábado se organizó una jornada cultural y senderista por el patrimonio histórico del Valle del Huerna, con la ruta del «Castillu de Tiós» como referencia.
En la ruta participaron cerca de medio centenar de personas, guiados por Alfonso Fanjul Peraza, doctor en Arqueología e investigador especializado en los recintos fortificados de la zona, experto en el periodo del Reino Astur medieval.
Una historia compleja
La ruta del «Castillu de Tiós» tiene ya instalados varios paneles explicativos, en los que se indica cómo se descubrió que lo que se pensaba era un castro astur resultó ser «una historia mucho más compleja», ya que se dató una primera fortaleza tardorromana (siglos III-IV después de Cristo) sobre cuyos restos se erigió, «en los principios del Reino de Asturias», un castillo «de gran valor estratégico», comparable al de Gauzón.
Desde esta fortificación, indican las investigaciones lideradas por Fanjul, se controlaban «varios puertos de montaña esenciales para la defensa del territorio», como eran los de La Carisa, Pajares y el Huerna. Al menos hasta el siglo XIII lo que hoy en días es un bosque que entierra el yacimiento era un entorno «muy abierto», con amplias praderías.
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