Morcín celebra el día 24 el XVI Certamen regional de ganado equino
El recinto ferial de Santa Eulalia acogerá el concurso
E. P.
El XVI Certamen regional de ganado equino de Morcín se celebrará el próximo 24 de mayo. El recinto ferial de Santa Eulalia de Morcín acogerá la cita ganadera.
El Ayuntamiento modificó la fecha tradicional de mediados de mes para concentrar toda la actividad de la feria caballar en esa única jornada dominical. El certamen reunirá un máximo de ochenta caballos, por orden de inscripción. La entrada al recinto está fijada para antes de las 8.45 horas y la salida, a partir de las 14.00 horas.
Podrán participar los ganaderos de Asturias con explotaciones inscritas en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA). Tendrán que presentar un informe favorable del Servicio de Sanidad y Producción Animal y los animales deberán estar identificados legalmente con copia del libro de registro.
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