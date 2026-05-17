Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

Morcín celebra el día 24 el XVI Certamen regional de ganado equino

El recinto ferial de Santa Eulalia acogerá el concurso

Un ganadero junto a su caballo, en una pasada edición del certamen.

Un ganadero junto a su caballo, en una pasada edición del certamen. / Ayto Morcín

E. P.

Santa Eulalia (Morcín)

El XVI Certamen regional de ganado equino de Morcín se celebrará el próximo 24 de mayo. El recinto ferial de Santa Eulalia de Morcín acogerá la cita ganadera.

El Ayuntamiento modificó la fecha tradicional de mediados de mes para concentrar toda la actividad de la feria caballar en esa única jornada dominical. El certamen reunirá un máximo de ochenta caballos, por orden de inscripción. La entrada al recinto está fijada para antes de las 8.45 horas y la salida, a partir de las 14.00 horas.

Noticias relacionadas

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en las Cuencas

Podrán participar los ganaderos de Asturias con explotaciones inscritas en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA). Tendrán que presentar un informe favorable del Servicio de Sanidad y Producción Animal y los animales deberán estar identificados legalmente con copia del libro de registro.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La apalearon, pisaron su cabeza y le robaron la cartera en presencia de su hijo de dos años: enviada a prisión la pareja detenida por la brutal agresión
  2. Golpe al tráfico de drogas en Mieres: una redada policial en un pub nocturno 'escoba' se salda con un detenido y 29 papelinas incautadas
  3. Una grúa de 24 toneladas, una polea y mucha pericia: el (milimétrico) rescate del camión de la Vuelta Ciclista que quedó suspendido en el aire al borde de un precipicio en el Angliru
  4. Jumanji' está en el centro de Mieres: la 'selva' de La Mayacina obliga al Ayuntamiento de Mieres a exigir una limpieza urgente
  5. Preacuerdo para los 710 despidos de Capgemini en España (algunos asturianos), con primas de hasta 24.000 euros a las salidas voluntarias
  6. Salvar al camión de la Vuelta: una grúa libera (tras hora y media de trabajos) el transporte pesado que quedó suspendido en el aire en una curva al bajar el Angliru tras la etapa
  7. Josefa Cabello, la abuela de las Cuencas que mantiene la guasa con 107 años y será homenajeada el sábado: 'A ver si aguanto el mes
  8. El Ayuntamiento de Langreo hace efectiva la paralización de la reforma urbanística del barrio de El Puente 'para dialogar con los afectados

Morcín celebra el día 24 el XVI Certamen regional de ganado equino

Morcín celebra el día 24 el XVI Certamen regional de ganado equino

Las amigas centenarias de Langreo recomiendan ir a la peluquería para "verse guapa" y también "alimentarse bien"

Las amigas centenarias de Langreo recomiendan ir a la peluquería para "verse guapa" y también "alimentarse bien"

La escuelina de Laviana, "El Cascayu", ya forma parte de la red autonómica

La escuelina de Laviana, "El Cascayu", ya forma parte de la red autonómica

Los científicos se van de cañas por Mieres: tres bares acogerán más de 20 charlas sobre ciencia en tres días

Los científicos se van de cañas por Mieres: tres bares acogerán más de 20 charlas sobre ciencia en tres días

Los alquileres "chollo" se acaban en las Cuencas: los precios suben un 50% en año y medio

Los alquileres "chollo" se acaban en las Cuencas: los precios suben un 50% en año y medio

Lena da a conocer su "Castillu de Tiós": lo que se pensaba que era un castro resultó ser una fortaleza de Reino de Asturias

Lena da a conocer su "Castillu de Tiós": lo que se pensaba que era un castro resultó ser una fortaleza de Reino de Asturias

El Entrego escancia más de 1.000 litros de sidra en su festival anual

El Entrego escancia más de 1.000 litros de sidra en su festival anual

Dos mil años de historia viva de Langreo: los centenarios del concejo dan sus consejos en el homenaje recibido, "hay que ser buena persona, cariñosa y humilde"

Dos mil años de historia viva de Langreo: los centenarios del concejo dan sus consejos en el homenaje recibido, "hay que ser buena persona, cariñosa y humilde"
Tracking Pixel Contents