Más de 300 escolares de Mieres disfrutarán de la música con "Así tocas, así suena"
Las sesiones tendrán lugar este martes 19 y el jueves 21, en el Conservatorio de la ciudad
L. Díaz
Más de 300 escolares de Mieres participan esta semana en el espectáculo "Así tocas, así suena", una iniciativa del Conservatorio Escuela de Música de Mieres, para que los alumnos de Educación Infantil de los colegios del concejo "disfruten de la música de forma natural y divertida". Las sesiones tendrán lugar este martes 19 y el jueves 21 de mayo.
Tras la experiencia realizada el pasado mes de diciembre con los talleres de "Música para bebés", ahora "les toca el turno a los escolares de infantil, continuando así con la labor de acercamiento musical del centro a las distintas etapas del crecimiento", subrayan desde el Conservatorio mierense.
A lo largo de estas dos jornadas, los escolares asistirán a una actividad que "rompe con la formalidad de los conciertos convencionales, utilizando el humor y el juego como hilo conductor". El objetivo es que los chavales no solo escuchen, sino que "descubran de cerca la sonoridad de cada instrumento, mientras disfrutan de una puesta en escena amena y adaptada a su edad". Durante las sesiones se familiarizarán con cuatro instrumentos protagonistas: el violín, el violonchelo, el piano y la flauta.
Desde el equipo docente de la Escuela de Música de Mieres destacan que estas jornadas "son fundamentales para fomentar la cantera musical del concejo". Más allá de lo didáctico, se busca que los escolares "conozcan el Conservatorio y lo sientan como algo suyo, logrando que su primer contacto con el centro sea una experiencia positiva, viva y entretenida".
Coincidiendo con esta actividad, el centro también recuerda que durante todo este mes de mayo permanece abierto el periodo de preinscripción para nuevos alumnos, una oportunidad para que las familias interesadas se acerquen a conocer la oferta educativa del Conservatorio.
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