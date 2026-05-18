Capgemini cierra esta semana su ERE, que afectará a entre 44 y 63 trabajadores en Langreo

El expediente de regulación de empleo (ERE) de Capgemini está cerca de materializarse. Finalmente la medida afectará a un total de 710 empleados de los 11.000 que la empresa tiene en España, 802 en la sede de Langreo, según el preacuerdo rubricado entre los sindicatos y la compañía. La empresa ha abierto un periodo de adhesión voluntaria al ERE que finaliza a las 14.00 horas de este martes, por lo que hasta ese momento no se sabrá con seguridad cuántos trabajadores de Asturias se verán afectados, si bien la cifra oscilará entre los 44 y los 63.

En un principio la empresa había fijado en 63 los despidos en Langreo, pero en los últimos días ese número se ha reducido hasta 44. Eso sí, si de los 802 trabajadores de la sede ubicada en Valnalón, optan por acogerse al plan más de 44 personas, tanto la empresa como los sindicatos lo aceptarán, hasta una lista máxima de 63 personas, la cifra inicial.

Convocatoria de huelga

Al mismo tiempo, la sección sindical de Comisiones Obreras (CC OO), la mayoritaria en la empresa, ha advertido de la “grave anomalía” de la convocatoria de huelga anunciada por los sindicatos minoritarios, RSTIC, UGT, Intersindical-CSC, USO y COBAS, para los días 20, 21 y 22 de mayo. CC OO se desmarca “de la falta de transparencia” de dichas convocatorias. El sindicato aclara que no posee información precisa sobre los objetivos reales de estas movilizaciones y asegura que no ha recibido la preceptiva "comunicación oficial del inicio de la huelga", así como tampoco tiene constancia alguna del proceso previo y obligatorio de mediación ante el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA). El sindicato tilda de "extraña" la estrategia de estos sindicatos y exige "explicaciones" para evitar un escenario de "indefensión laboral para la plantilla".

CC. OO ha convocado para este lunes una asamblea informativa para los trabajadores que puede acogerse a la voluntariedad del despido.

El preacuerdo alcanzado entre empresa y sindicatos fija indemnizaciones de hasta 38 días por año trabajado, para menores de 63 años, y primas de hasta 24.000 euros para aquellos que se acojan voluntariamente al ERE. “Son unas condiciones dignas”, resumió Carlos Castrillo, presidente del comité de empresa de Capgemini en Asturias y representante de (CC OO) en la mesa negociadora.

Condiciones económicas

Las condiciones económicas logradas mejoran "sustancialmente los mínimos legales", subrayan desde el comité de empresa. Para los menores de 63 años, la indemnización por despido aumenta hasta los 38 días por año trabajado, con un tope máximo de 20 mensualidades. Para los mayores de 63 años, se fija en 20 días por año con un límite de 15 mensualidades. En los casos de reducción de jornada por guarda legal, el cálculo se realizará de forma íntegra sobre el 100% del salario original. Para incentivar la marcha voluntaria en los colectivos de Bench, Ventas y Preventas y Soporte a Proyectos, se han acordado primas de 10.000 euros para los menores de 50 años, de 18.000 euros para los trabajadores entre 50 y 54 años, de 24.000 euros si el trabajador tiene entre 55 y 62 años y de 12.000 euros a partir de los 63 años. Además, se añade una prima lineal de 3.000 euros para cualquier persona afectada que tenga a su cargo a familiares con discapacidad o mantenga una reducción de jornada por guarda legal.

Asimismo, los mayores de 55 años contarán con el pago del Convenio Especial con la Seguridad Social (cotización) hasta los 63 años inclusive, mientras que los mayores de 63 años la tendrán cubierta hasta la fecha ordinaria de jubilación (con un máximo de dos años).