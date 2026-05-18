Los ediles no adscritos de Langreo denuncian el recorte de los programas de conciliación familiar para este verano: "Supone un claro retroceso"

Los concejales socialistas no adscritos en el Ayuntamiento de Langreo mostraron este lunes su "preocupación y rechazo" a los cambios introducidos por el equipo de gobierno en los programas municipales de conciliación familiar de verano, "unas modificaciones que suponen un claro retroceso para las familias del concejo".

Los ediles señalaron que "hasta ahora, las familias podían optar a dos quincenas durante el verano dentro de estos programas, una medida que facilitaba la organización laboral y familiar durante las vacaciones escolares". Sin embargo, expusieron, "el nuevo sistema limita la participación a una única quincena, reduciendo considerablemente las posibilidades de conciliación en un momento en el que la demanda de este servicio ha crecido de manera constante en los últimos años".

También se quejan de que el plazo habilitado para realizar las solicitudes es de apenas una semana, "dificultando aún más que muchas familias puedan tramitar correctamente su inscripción y adaptarse a los nuevos requisitos establecidos por el Ayuntamiento".

Plazas

A esta situación se suma, tal y como aseguraron, "otro problema especialmente grave", ya que, si la quincena de verano elegida por una familia no dispone de plazas suficientes, "automáticamente se queda fuera del programa, sin posibilidad de acceder a otro periodo alternativo. Una decisión incomprensible y profundamente injusta para muchas madres y padres que dependen de estos recursos públicos para poder compatibilizar su vida laboral y familiar durante los meses estivales".

Los concejales no adscritos criticaron también que el nuevo sistema introduzca un cribado en función de la renta percibida por las familias solicitantes: "La conciliación familiar no debería convertirse en un recurso limitado por criterios económicos, sino garantizarse como un servicio accesible para todas aquellas familias que lo necesiten". Y censuraron que el hecho de que estos cambios se lleven a la comisión informativa "el mismo día en el que se abre el plazo de inscripción, el 20 de mayo, impidiendo así cualquier posibilidad real de debate, análisis o aportación por parte de los grupos de la oposición en una cuestión que afecta directamente a cientos de familias langreanas".

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Los ediles consideran que, "lejos de reforzar las políticas de conciliación, el actual equipo de gobierno está restringiendo derechos y reduciendo oportunidades precisamente cuando más necesarias son estas iniciativas". Por todo ello, exigieron al Ayuntamiento de Langreo que "rectifique estas decisiones, amplíe nuevamente las posibilidades de acceso a los programas y garantice un sistema más flexible, transparente y adaptado a las necesidades reales de las familias del concejo".