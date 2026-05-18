Los embalses del "grifo" de Asturias, a rebosar: están al 96,4% de su capacidad

El «grifo» de Asturias está lleno, casi a rebosar, con lo que prácticamente se asegura el abastecimiento durante el verano. Con las abundantes lluvias –incluso nevadas– de las últimas semanas, el complejo de embalses Tanes-Rioseco, en los concejos de Caso y Sobrescobio, del que bebe toda la zona central de Asturias, se encuentra al 96,4 por ciento de su capacidad, por encima del nivel de pasado año (89) y de la media de la última década, situada en el 90 por ciento. El tramo medio de la primavera, el mes de mayo, suele ser la época del año en la que más agua guardan los embalses. Alfilorios (Morcín), por su parte, que abastece a Oviedo, también cuenta con un alto nivel de agua (86%).

El pasado otoño, además, se vivió una situación de grave sequía, que rebajó los niveles del agua hasta llegar al 40 por ciento: empezaban a verse las estructuras de antiguas estructuras habitualmente sumergidas bajo las aguas.

Cadasa

El 98,12% del agua que proporciona Cadasa, el Consorcio de Aguas de Asturias, procede de la planta potabilizadora de Comillera, en Sobrescobio, que se nutre de los embalses de Rioseco y Tanes, en el parque natural de Redes. El consumo no ha hecho más que crecer progresivamente en estos últimos diez años: un 11% desde 2015. Se ha pasado de tratar 50.890.263 metros cúbicos de agua, a 56.524.340. Los que no cambian en este periodo son los principales consumidores de agua de Asturias. En la industria, Arcelor. A nivel doméstico, el Ayuntamiento de Gijón (que también utiliza otra traída procedente del parque de Redes, la de los Arrudos). Entre Arcelor y Gijón se «beben» el 49,8% del agua de Asturias.

Según la última memoria anual de gestión de Cadasa (correspondiente al año 2024), la potabilizadora de Comillera, aporta 55.463.255 metros cúbicos de agua, el 98,12% del total del gestionado por el Consorcio. Otro millón se aporta a la red de suministro desde Arbón. De estos 55,46 millones servidos desde los embalses de Redes, los municipios consorciados (36 en total) recibieron 37,5 millones de metros cúbicos de agua, el 67,63% del total. Las grandes empresas asturianas consumen el 32,37% del agua. Al frente, con mucha diferencia, Arcelor.

Está previsto que Cadasa amplíe su potabilizadora de Redes, el «grifo» de Asturias. Se ha ejecutado el derribo de la antigua piscifactoría anexa al complejo para tener espacio para esta ampliación.