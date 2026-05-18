La Escuela Superior de Arte Dramático presenta en Langreo “Delicadas” y “La noche de los desdichados”

El alumnado de 4º de la Escuela Superior de Arte Dramático del Principado de Asturias (ESAD) llevará a escena en el teatro José León Delestal de La Felguera sus producciones de fin de carrera. Para el miércoles, día 20, se ha programado la representación “Delicadas” y para el domingo, día 24, “La noche de los desdichados”. Ambas funciones comenzarán a las 19.00 horas.

“Delicadas” será llevada a escena por el grupo de 4º B. Esta comedia dramática, escrita originalmente por Alfredo Sanzol para la compañía T de Teatre, está compuesta por 18 escenas cortas que mezclan el humor, la nostalgia y la fragilidad de la vida.

Loreto Fajardo dirige la obra, que se sitúa en la España de la posguerra y nace de la ensoñación del autor, que buscó fabricar un diálogo pendiente con las mujeres de su familia para que le contaran aquello que nunca pudo conocer. Sobre las tablas estarán Lucía Aldámiz, Carolina Cobo, Nerea de Cos, Enol Díaz, Juan Diego García, Laura Mª Gómez, Luna González, Mara Hernanz y Pablo Llaneza.

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El 24 de mayo el grupo de 4ºA representará "La noche de los desdichados". Ágata Martínez dirige esta pieza basada en la reópera "Nosferatu" de Francisco Nieva. La obra explora el colapso del mundo organizado ante la llegada de un apocalipsis inevitable. El elenco está formado por Lorenzo Álvarez, Julia Azcano, Javier del Canto, Alondra González, David Granja, Salvador Gutiérrez, Anna Millán, Aida Rodríguez, Elisa Sánchez, Amanda Velloso y Maialen Vila.